تعرف على حقيقة رابع زلزال يضرب مصر

انتشرت في مصر عدة أخبار عن أنه ستشهد احدى المحافظات المصرية زلزال وبهذا الصدد قام موقع اليوم السابع بمناقشة هذه الأخبار بحضور السيد الدكتور جاد القاضي وهو باحث ورئيس معهد البحوث الفلكية حيث تم مناقشة امكانية حذوث زلزال في مصر وتم مناقشة أيضا الأخبار المنتشرة.

وأوضح الدكتور للمشاهدين عبر شاشة اليوم السابع أن يمكن لجميع المصريين الاحساس والشعور بالزلزال عندما يتجاوز قوة هذا الزلزال أكثر من 4 درجة على المقياس العالمي ريختر، وأفاد الدكتور لسادة المشاهدين عن المجهودات التي يبدلها المعهد القومي للدرسات والبحوثات الفلكية في مراقبة الظواهر الطبيعية وتحذير المواطنين عنها قبل وقوعها.

زلزال جنوب شرق مدينة العقبة

وأشار أيضا الى الهزة الأرضية التي وقعت في جنوب شرق مدينة العقبة والتي شعر به سكان هذه المناطق التي لا تبعد سوى 12 كلم عن شرق المدينة تم تسجيلها من طرف المحطة الشبكية لمراقبة الزلازل التابعة للمعهد نفسه، ووقعت هذه الهزة على الساعة 30;4 فجرا، كما أضاف الدكتور أن كل المؤشرات مثل مؤشر “intenisty ” أثبت أن الزلزال تجاوز 4 درجات، لكنه أضاف أن المؤشر لايؤخد في الاعتبار في الدول العربية،

نصائح وارشادات

وأوضح أن كل العاملين في المعهد و أيضا في المحطات لكشف الزلازل التي يقدر عددها بأكثر من 80 منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتقوم بدور مهم في المراقبة والتحذير وتجنب الخسائر المادية والبشرية، كما أعطى الدكتور عدة نصائح عند وقوع زلزال منها تغطية الرأس بشئ و عدم الجلوس في البلكون أو أي شئ يمكن أن يسقط