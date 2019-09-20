تعرف على خطوات الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة 2019

تعرف على خطوات الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة 2019

في إطار سعي الحكومة لتوعية الشباب المصري بعظمة تاريخ بلادهم العريق، ومن أجل التوعية بأهمية المناطق السياحية المختلفة بمصر؛ تقدم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الرحلات للطلائع والشباب لمختلف محافظات الجمهورية.







وتوفر وزارة الشباب والرياضة هذه الرحلات بتكلفة منخفضة وأسعار مدعمة، ويتم الحجز والتسجيل بتلك الرحلات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

وللاشتراك في الرحلات المدعمة من الوزارة ليس عليك سوى اتباع الخطوات التالية:







الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشباب والرياضة على الإنترنت.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع وبها مجموعة من الخيارات، اختر منها رحلات ثم اضغط زر اشتراك.

سينقلك الموقع لصفحة جديدة تتضمن مجموعة من البيانات الخاصة بالرحلة والتي تتضمن الرقم القومي ومكان الرحلة وتوقيت الرحلة والمحافظة.

بعد ملئ البيانات المطلوبة اضغط التالي وستظهر لك صفحة تتضمن مجموعة من البيانات الشخصية المطلوب إدخالها، وهي الاسم رباعي والنوع وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية.

بعد إدخال البيانات الشخصية المطلوبة اضغط التالي، وستنتقل لصفحة أخرى بها البيانات الخاصة بطرق التواصل، والتي تتضمن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان السكن.

بعد إتمام الخطوة السابقة اضغط التالي وسينقلك الموقع للصفحة التالية التي تتضمن بيانات المؤهل الدراسي وجهة العمل.

بعد إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على زر التالي.

وأخيرا سينقلك الموقع للصفحة الأخيرة والخاصة بتأكيد الطلب، اضغط حفظ لتأكيد الطلب.

يتم دفع رسوم اشتراك الرحلة بمقر مديرية الشباب والرياضة التابعة لمحل الإقامة الموجود ببطاقة الرقم القومي.