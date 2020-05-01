تعرف على دعاء الإفطار في ثامن أيام رمضان 2020

كثيرٌ من المسلمين يبحثون خلال هذه الساعات عن دعاء الإفطار في ثامن أيام رمضان 2020، إذ يُرفع أذان المغرب، اليوم الجمعة 1 مايو 2020، في تمام الساعة 6:33 مساءً، بعد عدد ساعات صيام تصل إلى 15 ساعة و16 دقيقة، بحسب الهيئة العامة للمساحة التي نشرت إمساكية شهر رمضان للعام 1441هـ.

ويحرص الصائمون في شهر رمضان، على الدعاء كونه من أعظم العبادات رغم سهولته ويسره، وقد أمر الله، عزوجل، عباده بالدعاء، فقال بكتابه الكريم في سورة غافر: “وقال ربّكم ادعوني استجب لكم”، وهي آية وردت وسط آيات متعلقة بأحكام الصيام، كما صحّ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الدعاء هو العبادة”.

دعاء الإفطار في ثامن أيام رمضان

وعن دعاء الإفطار في ثامن أيام رمضان 2020، فإنه من السُّنة المشروعة عمومًا، خصوصًا أنه في أوقات مخصوصة وهو شهر رمضان المبارك، الذي يُلتمس فيه الدعاء، ويُرجى فيه القبول والإجابة.

وينشر موقع “كلمة” دعاء الإفطار في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، إذ يأتي على النحو التالي: “اللهم أعنّى فيه على صيامِه وقيامِه، وجنّبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقكَ يا هادي المُصلين، اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت​”.​

ويمكن أن يدعو المسلم عند الإفطار اليوم بهذ الدعاء: “اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ، وَإطعامَ الطَّعامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَام، وَصُحْبَةَ الكِرامِ، بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ”، وفي العموم فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على الدعاء بأي صيغة في رمضان وغيره من الأوقات، لكن لا بد أن يكون القلب حاضرًا ومستشعرًا عظمة الله الذي ندعوه.