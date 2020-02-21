تعرف على شروط التقديم فى قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية عام 2020

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، بدء قبول طلبات حج القرعة لعام 2020، اعتباراً من السبت 22 فبراير وحتى الأحد 8 مارس، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قُرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة:

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الحج المصرية، https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtmlأو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى محافظات الجمهورية ، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة “مقدم الطلب” الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يرفق بنموذج طلب الحج صورة بطاقة الرقم القومي (السارية) بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومي بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج، كما يدرج بيان الحالة الصحية للمتقدم تفصيلاً ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة) ولا يحق للفائز بقرعة الحج المطالبة بأي تجهيزات طبية تطلبها حالته المرضية في حالة عدم ذكرها بطلب الحج، حيث لم يتم الاستعداد لها مُسبقاً مع العلم أن ذكرها لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة وذلك دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ولا يطلب من المواطن أية أوراق أخرى أو سداد أية مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.

شروط لابد أن تتوافر فى المتقدم لقرعة الحج:

يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وألا يقل سن الرجال منهم عن (25) عاماً ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 2/6/2020م الموافق 10شوال 1441هـ ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه ، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن لا يقل عمره عن 18 عاماً من تاريخ 2/6/2020م ، وتستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر (45) عاماً فأكثر .

بالنسبة لطلب الحج الزوجي يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبي يُطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى الطلب كاملاً، وبالنسبة للمرافق غير الوجوبي تُلغى فرصة المرافق فقط، وفى حالة الإلغاء يتم التصعيد من الفائزين الاحتياطيين ، وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يُشترط استخراج جواز سفر منفصل له ، وتُحتسب التأشيرة الممنوحة له من حصة المديرية من التأشيرات كاملة التكاليف المقررة للحج.

يُعد تقديم طلب الحج من خلال الموقع الإلكتروني، أو رقم تلقى الطلبات المشار إليهما، بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على الموقع والتعليمات المعلنة من قبل مديرية الأمن، وكذا إقراراً بالتزامه التعاقدي وفى حالة وجود خطأ في البيانات المدرجة بطلب الحج تكون مسئولية مقدمه، وإذا تبين مخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

يُشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال (حج القرعة – الشركات السياحية – الجمعيات الأهلية – الهيئات) أن يكون قد مضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1435هـ / 2014م وما قبلها، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى أقل من 45 عاماً، لم يسبق لها الحج خلال الخمس سنوات الهجرية السابقة وكذا المرافق الوجوبي لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة.

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومي وبالنسبة لطلب الحج الزوجي فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومي وليس المرافق .

تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بمراكز وأقسام الشرطة أما بالـنسبـة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – شبكة فورى) ولا يُعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية .

البيانات المطلوبة للتقدم للحج:

الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وبيان إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، وبيانات المرافق (بطاقة الرقم القومي، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتفه المحمول الشخصي) ويُسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مكرر) ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة على مسئوليتهما.