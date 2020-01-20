تعرف على مناطق انقطاع المياه غدًا ومدة انقطاعها

قامت شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة بالإعلان عن قطع المياه بمناطق مختلفة بالمحافظة ومن هذه المناطق ” ميدان تريومف ومتفرعاتة – ميدان سانت فاطيما ومتفرعاتة – ميدان الحجاز – شارع فريد سميكة ومتفرعاتة – شارع عمار بن ياسر ومتفرعاتة – ميدان هليوبوليس – شارع محمد فريد – جامع الفتح” ، وذلك لمدة 6 ساعات من يوم الثلاثاء القام منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا لنفس اليوم، وذلك بغرض القيام بعدة أعمال بخط مياه قطر 600 م3.

انقطاع المياه في القاهرة

وناشدت شركة مياه الشرب جميع المستشفيات والمخابز بضرورة توفير احتياجاتهم للمياه بهذه المناطق خلال هذه الفترة، كما أعلنت أيضًا عن توفيرها لسيارات مياه للشرب، ومن الممكن الاتصال بهذه السيارات على الخط الساخن للشركة 125، وكان رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة قد أكد على سعى الشركة الدائم بشتى القطاعات المختلفة بغرض إدخال منظومة الجودة والعمل على اعتماد الجودة دائمًا في جميع التخصصات المختلفة.

ومن الجدير ذكره أيضًا أن الشركة بمحافظة القاهرة ناشدت كافة المواطنين بجميع الأنحاء بضرورة عدم الإسراف باستعمال المياه من أجل توفير خدمة المياه لكافة العملاء، وبغرض تخفيف الضغط أيضًا على الصرف وللحفاظ على الصحة العامة بشكل عام، وقد تمكنت شركة المياه للشرب بمحافظة القاهرة من الحصول على شهادة Iso 9001-2015، في نطاق الخدمات العديدة التي تقدمها الشركة بكل من خدمة العملاء والعلاقات العامة وبمجال الخط الساخن.