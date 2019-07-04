مواعيد عمل فروع فودافون وخطوات الاستعلام عن أقرب فرع فودافون

شركة فودافون من أكبر شركات شبكات المحمول في مصر، كما أنها تعمل على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، فيما يلي نلقي الضوء في السياق التالي للتعرف على مواعيد عمل فروع فودافون، وتضم شبكة فودافون آلاف العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، ومن الجدير بالذكر أن فودافون شركة بريطانية متعددة الجنسيات، تقدم أفضل خدمات الاتصال والانترنت وأفضل الباقات، وأقل سعر للمكالمات.

مواعيد عمل فروع فودافون

تقدم دائما شركة فودافون عدد من الخدمات التي تنال رضا العملاء دائماً، والتي تتنافس مع شبكات الاتصال المختلفة اورانج واتصالات ووي، من بين تلك الخدمات خدمة فودافون كاش حيث تمكن العملاء من إرسال الأموال واستقبالها بطريقة سهلة جداً سواء داخل البلاد أو خارجها، كما يمكن دفع فواتير فودافون عن طريق شركتي ماستر كارد وأمان.

كما تفتح جميع فروع فودافون في كافة محافظات مصر من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً، لتلبية جميع خدمات العملاء من كل مكان.

وللتعرف على أقرب فروع فودافون هناك طريقتين للتعرف على أقرب فرع وهي إما عن طريق محدد مواقع فودافون عبر شبكة الإنترنت او من خلال كود الاستعلام.