تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2019 – 1440 في جميع الدول العربية

أعلن مركز الفلك الدولي بأبو ظبي في الإمارات عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2019 – 1440 في جميع الدول العربية وغرة شهر ذي الحجة المقبل، على أن يوافق يوم الأحد 11 أغسطس 2019، مستبعدًا حدوث خلاف في رؤية الهلال هذا العام وبذلك سيكون موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك موحد في معظم أنحاء العالم العربي والإسلامي، حيث أن رؤية الهلال ستكون ممكنة يوم 1 أغسطس “يوم تحري الرؤية”.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2019 – 1440

أوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إجماع معظم الدول العربية والإسلامية بخصوص موعد أول شهر ذي الحجة حيث ستكون الرؤية واضحة في أول شهر أغسطس “وقت الرؤية”، على أن يكون التحري إما بالعين المجردة أو عن طريق أجهزة التليسكوب المخصصة لذلك، ويترتب عليه تأكيد اتفاق كافة الدول وعدم وجود خلافات حول بداية الشهر ومن ثم عيد الأضحى المبارك 1440 – 2019، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

غرة شهر ذي الحجة 1440

كما أكد المهندس شوكت عودة على اتباع أغلبية الدول الإسلامية للمملكة العربية السعودية في تحديد بداية شهر ذي الحجة حيث أنه شهر الحج وبه وقفة عرفات، وسوف يتم استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 يوم الخميس الموافق 1 أغسطس “آب” 2019، وسيكون الهلال واضحًا في السماء وحينها ستتمكن كافة الدول من رؤية الهلال بصورة واضحة وسهلة بعد غروب شمس يوم الخميس، إما بالعين المجردة في بعض المناطق العالية أو من خلال أجهزة الرصد المخصصة لذلك، وكل عام وأنتم بخير.