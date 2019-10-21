تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر

أيام قليلة تهل علينا ويبدأ شهر ربيع الأول وهو شهر مولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وتعد هذه المناسبة الدينية من أجمل المناسبات مع بداية السنة الهجرية الجديدة، وتعد هذه المناسبة نظرا لأهميتها وقدسيتها أجازة رسمية تمنحها الحكومة المصرية إذ تعد أجازة رسمية في كلآ من ( الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدارس والبنوك).







موعد إجازة المولد النبوي

وطبقا لبيان الحسابات الفلكية التي أجرتها معاهد أبحاث الفلك خلال هذه الفترة فيكون موعد المولد النبوي الشريف لهذا العام 1441 هجريا يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر لعام 2019 ميلاديا، ويأتي تحديد موعد المولد النبوي من قبل اللجان الشرعية بوزارة الإفتاء ويتحدد المعاد الرسمي له بعد أستطلاع هلال شهر ربيع الأول مع نهاية هذا الشهر.







ويكون المولد النبوي الشريف كل عام في موعد محدد له وهو 12 ربيع أول من كل عام يوم من أهم الأيام لأنه فيه ولد سيد الخلق أجمع سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر

تعد مصر من أكثر البلاد احتفالا بالمولد النبوي الشريف وله الكثير من المظاهر للاحتفال به منها حلوي المولد التي تباع في عدة أماكن بجانب قيام العديد من المؤسسات الدينية بإلقاء الخطب حول هذه المناسبة العظيمة، ومع مجيء يوم المولد النبوي في يوم التاسع من نوفمبر الموافق يوم سبت وهو تحديده فلكيا فإنه ليس من المتوقع من الحكومة أن تمنح يوم آخر أضافي بدلا عن يوم السبت حيث يعد يوم السبت وهو يوم المولد النبوي هذا العام فلكيا كإجازة اعتيادية في جميع المصالح الحكومية والبنوك والمدارس الحكومية والخاصة.