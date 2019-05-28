تعرف على موعد صرف معاش يونيو بعد تقديمه بمناسبة عيد الفطر المبارك

في بادرة طيبة من وزرة التضامن الاجتماعي، قررت الوزارة تقديم موعد صرف معاشات شهر يوينو بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتكون بدأ من يوم السبت المقبل، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي بجميع مكينات الصرف المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك جميع منافذ الصرف الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية وبنك ناصر الاجتماعي، كما تقرر أن تقوم البنوك في صرف مستحقات المواطنين من معاش شهر يونيو بدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 2 مايو 2019، وذلك حرصا من وزارة التضامن على توفير السيولة الكافية للمستحقين للمعاشات قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

التضامن تحدد موعد صرف معاش شهر يونيو 2019

جدير بالذكر أن عدد الذين يحصلون على المعاشات الشهرية بلغ نجو 8 ملايين قائم بالصرف، يقومون بصرف أكثر من 13 مليار جنيه شهريا من كافة منافذ صرف المعاش سواء كانت مكاتب البريد ومنافذ هيئة المعاشات والتأمينات أو ماكينات الصرف الآلي أو البنوك.

فتح منافذ الصرف التابعة للهيئة يوم السبت المقبل

وحرصا من الوزارة على حسن سير عمليات الصرف وانتظامها، فقد تقرر تشكيل غرفه عمليات لمتابعة أعمال الصرف من كافة المنافذ، كما أصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة بصندوقيها يوم السبت المقبل، والتأكيد على عدم إغلاق منافذ الصرف إلا بعد حصول كافة المواطنين على معاشاتهم.

كما أثنت وزرارة التضامن الاجتماعي على الدور الكبير الذي تقوم به وزرارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعاملين بهيئة البريد المصري، الذين وافقوا على العمل يوم السبت المقبل بدأ من الساعة الثامنة صباحا.