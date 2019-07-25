تعرف على .. موعد عيد الأضحى 2019 والإجازات الرسمية

يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد عيد الأضحى المبارك ، والذي يعد واحد من أهم المناسبات الدينية التي تنشر السعادة والبهجة بين الملايين من المسلمين حول العالم العربي ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم إليكم موعد عيد الأضحى المبارك 2019 – 1440 وذلك في مصر والسعودية ومختلف الدول العربية ، فيرغب الكثيرين في معرفة موعد العيد هذا بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة مواعيد الإجازات الرسمية.

ففي عيد الأضحى أو كما يطلق عليه البعض “العيد الكبير” تنتشر أجواء السعادة والبهجة والفرحة بين المسلمين في مختلف أماكن التنزه ، والساحات العامة ، فتجتمع العائلات والأسر المصرية في العيد ، وتزداد في أيام العيد صلة الرحم بين الأشخاص ، كما يستغل البعض الآخر إجازة عيد الأضحى في السفر لمكان مختلف ، والاستمتاع والاستجمام ، فتعم الفرحة وتنتشر على جميع الأشخاص في الأمة الإسلامية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2019

أما فيما يتعلق بموعد عيد الأضحى المبارك ٢٠١٩ في مصر والسعودية ومختلف الدول العربية ، فإنه من المنتظر أن يكون يوم وقفة عرفات العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1440 ، والذي سيوافق يوم السبت الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، وبالتالي فإن يوم الأحد 10 أغسطس 2019 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، ويكون للمملكة العربية السعودية القرار الأخير بشأن تحديد موعد عيد الأضحى ، ويرجع ذلك لارتباط موسم الحج ومختلف الشعائر الدينية الخاصة به بمكة المكرمة.

ومن هنا فإنه سيتم رؤية هلال شهر ذو الحجة لعام 1440 في المملكة العربية السعودية ، وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد وقفة عرفة وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وتقوم جميع الدول العربية باتباع قرار المملكة فيما بعد.

إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2019

أما فيما يخص موعد إجازة عيد الأضحى في مصر ، وبناء على التوقعات مركز البحوث الفلكية ، فإن الإجازة ستكون لمدة 9 أيام ، بدءًا من يوم الجمعة السابق لوقفة عرفات وصولًا ليوم الأربعاء ، ويأخذ معظم العاملين في الحكومة الخميس إجازة أيضًا، ثم الجمعة والسبت أيضًا.