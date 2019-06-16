تعرف على .. موعد عيد الأضحى 2019 – 1440 ووقفة عرفات في مصر والسعودية

يعتبر عيد الأضحى المبارك واحد من أهم المناسبات والشعائر الدينية لدى المسلمين حول العالم كافة، فهو ثانِ العيدين ويأتي قبله عيد الفطر المبارك الذي يلي شهر رمضان الكريم، فيبحث الكثير من المسلمين في مختلف الدول العربية عن موعد عيد الأضحى 2019 – 1440 ووقفة عرفات.

موعد عيد الأضحى 2019 – 1440

ومع انتهاء شهر شوال يبدأ شهر ذى القعدة الهجري ليوحي باقتراب عيد الأضحى، وفي ذلك الوقت يستعد الكثير من المسلمين حول العالم لشراء الأضحية، والتي تعتبر واحدة من أهم سنن عيد الأضحى، وهناك العديد من الأسماء التي تطلق على عيد الأضحى المبارك، والتي يأتي من بينها اسم يوم النحر، وعيد الحجاج، وكذلك العيد الكبير، وعيد القربان.

وتقوم المملكة العربية السعودية بتحديد موعد عيد الأضحى 2019 – 1440 ويتبعها كافة الدول العربية الإسلامية، وذلك بسبب ارتباط المملكة بموسم الحج، فقد أعلن مركز الفلك الدولي أنه من القرر أن تكون غرة شهر ذي الحجة لعام 1440، يوم الجمعة 2 أغسطس 2019.

أما عيد الأضحى 2019 سيكون يوم الأحد 11 أغسطس 2019، وبذلك تأتي وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس 2019، ومن المتعارف عليه أن إجازة عيد الأضحى المبارك تكون أربعة أيام، تبدأ من يوم وقفة عرفة إلى ثالث أيام عيد الأضحى.

ومن أهم الشعائر الدينية الواجبة في شهر عيد الأضحى “ذي الحجة” هي فريضة الحج، وتلك الفريضة الركن الخامس من أركان الإسلام فمن استطاع عليه أن يقوم بالحج إلى بيت الله الحرام، ففي هذا الشهر يتوافد الملايين من المسلمين من مختلف أنحاء العالم، ومن مختلف الجنسيات إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج، في أكبر ملتقى متنوع من البشر حول العالم الآتين لهدف واحد، وهو عبادة الله عز وجل والتضرع له.

أصل عيد الأضحى المبارك

ويرجع تاريخ عيد الأضحى وارتباطه بذبح الأضحية إلى القصة الدينية القديمة الشهيرة، قصة سيدنا إبراهيم عليه أفضل السلام، الذي قد رأى منامًا بكونه يذبح ابنه اسماعيل عليه السلام، واستجاب كل من إبراهيم وإسماعيل لإرادة الله، وعند استعداد سيدنا إبراهيم لذبح ابنه، نزل الله سبحان وتعالى كبش من السماء ليفتدي به سيدنا إسماعيل عليه السلام.