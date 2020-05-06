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تعرف على وصية الشيخ الطبلاوي قبل وفاته (فيديو)

بواسطة أحمد سعيد
شاهد وصية الشيخ الطبلاوي تعرف على وصية الشيخ الطبلاوي قبل وفاته

في مداخلة تلفزيونية، كشف إبراهيم الطبلاوي نجل القارئ الراحل، عن وصية الشيخ الطبلاوي قبل وفاته، كما روى تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، إذ تُوفي قبل الإفطار وهو صائم ووسط أسرته”.

وكانت شبكة إذاعة القرآن الكريم، قد نعت الشيخ الطبلاوي، ببث سيرته ورحلته مع القرآن، وبث بعض التلاوات القصيرة له، بثت الإذاعة في السهرة تلاوة للقارئ الراحل، فيما يستمع الصائمون اليوم الأربعاء 13 رمضان 1441هـ، لقرآن المغرب من تلاوة الشيخ الطبلاوي.

وصية الشيخ الطبلاوي

وأعلن إبراهيم الطبلاوي عن وصية الشيخ الطبلاوي قبل وفاته، إذ أوصاهم بتقوى الله عز وجل، وأن يدعو الله دائمًا بحسن الختام، كما دعا الشيخ الراحل بالقضاء على فيروس كورونا المستجد، وأن يرفع الله البلاء.

وولد نقيب قراء مصر الراحل، في قرية ميت عقبة بمحافظة الجيزة، في 14 نوفمبر عام 1934، واهتم والده بتحفيظه القرآن في “الكُتّاب” بقرية ميت عقبة، حتى أكمل الحفظ وهو ما زال في الـ9 من عمره، ومن هذا الوقت اشتهر الطبلاوي حتى نافس كبار القراء.

آخر صورة للقارئ الراحل

وكانت آية الطبلاوي، حفيدة الشيخ الراحل، قد نشرت آخر صورة للشيخ الطبلاوي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وظهر الشيخ الطبلاوي فيها وهو مبتسم، إذ علقت عليها بالدعاء له بالرحمة وأن يشفع فيه القرآن وأعماله الصالحة ويسكنه الله عز وجل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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