تعرف علي أحدث سعر للفراخ اليوم الإثنين 29 أبريل بالأسواق

أصدقائنا الأعزاء قراء موقعنا، يسعدنا أن نقدم لكم أحدث سعر للفراخ في الأسواق اليوم، فسعر الفراخ من أهم المواضيع التي يهتم بمعرفتها المواطن المصري، لعدة أسباب منها أن الفراخ تعتبر المصدر الرئيسي للمواطن من البروتين، الذي يكون في متناول اليد مقارنتاً باللحوم الحمراء المرتفعة الثمن، وكذالك هي صناعة هامة جداً يعمل بها قرابة ال3 ملايين مواطن، وتعتبر صناعة الدواجن المصدر الأساسي لرزقهم، لذا نتمني أن نقدم لكم محتوي يفيدكم ويلقي قبولكم.

صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات كثيرة المخاطر، لذا فإن الكثير من صغار المربيين تركوا هذه الصناعة بعد تكبدهم الكثير من الخسائر في الفترة الماضية، نتيجة الأمراض والأوبئة والأدوية الفاسدة التي لا تقوم بمقاومة الأوبئة والأمراض.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

النوع الكمية السعر الفراخ البيضة الكيلو جرام 30 الفراخ الساسو الكيلو جرام 38 الفراخ البلدي الكيلو جرام 36 لحم رومي برونزي الكيلو جرام 45 لحم رومي أبيض الكيلو جرام 45 أمهات بيضاء الكيلو جرام 23 كتكوت أبيض عمر يوم 7 إلي 11 كتكوت احمر عمر يوم 5 إلي 6 كتكوت بلدي عمر يوم 2 إلي 3

أسعار الدواجن تتحدد وفق عدة معايير، ومن أهمها المعادلة بين المعروض والطلب علي السلعة، فإذا زاد الطلب علي أي سلعة وكان المعروض منها قليلاً إرتفع ثمنها والعكس صحيح، ونحن علي مشارف شهر رمضان الكريم فهذا يعتبر أهم موسم لكافة السلع الإستهلاكية وليس الفراخ فقط، ولذالك يتوقع خبراء صناعة الدواجن أن يرتفع السعر في الفترة القادمة ونحن معكم سنأتيكم بكل جديد.

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