تعطل نظام الامتحان الإلكتروني لطلاب أولي ثانوي والتحول للامتحان الورقي

بدأت صباح اليوم امتحانات نهاية العام الدراس للصف الأول الثانوي بنظام التابلت فى مادة اللغة العربية، وخلال الساعات الأولي من امتحان اللغة العربية تعطل نظام الامتحان الإلكتروني، وظهرت للطلاب رسالة على أجهزة التابلت الخاصة بهم “عفواً لن يتم التحقق من الرمز الخاص بك” إشارة لوجود عطل فى سيستم امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام التابلت.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بأن امتحان نهاية العام لن يكون على السحابة الإلكترونية المركزية وأن الامتحان سيعتمد على الشبكة الداخلية لكل مدرسة فى إيصال الامتحان للطلاب، وأكد الوزير من قبل بأن هذه الآلية الجديدة سوف تضمن دخول الطالب على الامتحان بدون الحاجة إلى الإنترنت، وتجعل كل مدرسة وحدة مستقلة بذاتها وإذا حدثت مشكلة فى أي مدرسة لن تتأثر بها المدارس الأخري.

وقد أكد وزير التربية والتعليم بأن وتحسباً للظروف الطارئة أيضاً فقد قامت جميع مديريات التربية والتعليم على مستوي الجمهورية بطباعة أمتحانات ورقية بنسبة 100% وذلك للتحول إلى الامتحان الورقي فى حالة الضرورة القصوى وعدم الوصول للامتحان من خلال أجهزة التابلت، وطالبت الوزارة من الطلاب التركيز على نمط الأسئلة الجديدة التى تقيس الفهم، وعدم التركيز فى طريقة وصول الامتحان لهم إلكترونياً أو ورقياً.

وقد أعرب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن استيائهم من عدم التمكن من الدخول على الامتحان الإلكتروني، حيث أن هذه الامتحانات أساسية ويترتب عليها نجاح أو رسوب الطالب، وتيم إجراء هذه الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وتقدم لها نحو 650 ألف طالبة وطالبة على مستوي الجمهورية.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتعطل فيها نظام الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي فقد فشل من قبل فى تجربة شهر مارس الماضي، وعلى الرغم من التوصل لطريقة وآلية جديدة للدخول على الامتحان وهى الدخول من خلال الشبكة الداخلية الخاصة بكل مدرسة والتي تعمل بدون إنترنت، وعدم الاعتماد على السحابة الإلكترونية المركزية التى تحتاج إلى إنترنت.

وتعقد امتحانات الصف الأول الثانوي نهاية العام على فترتين الفترة الأولي خاصة بطلبة المدارس الحكومية إلكترونياً أو ورقياً، وطلبة المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقياً فقط، والفترة الثانية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وهى لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية بالمدارس الحكومية، ويجب على الطالب الحصول على 50% فى كل مادة وإلا يعتبر راسباً فى المادة ويدخل امتحان شهر يوليو المقبل.