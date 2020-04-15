تعليق الرئيس السيسي على حادث الأميرية الإرهابي

أكد الرئيس السيسي أنه قد تابع بكل فخر وعزة ما قام به رجال وزارة الدخلية أمس من عمل بطولي خلال الاشتباكات التي تمت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من الإرهابين بمنطقة الأميرية بالقاهرة، وقد استشهد المقدم “محمد فوزي الحوفي” من جال الأمن الوطني، حيث أقيمت للشهيد جنازة عسكرية مهيبة اليوم بمحافظة البحيرة بحضور المحافظ وعدد من المسئولين.

الرئيس السيسي يعلق على حادث الأميرية الإرهابي

وأضاف السيسي أن رجال الشرطة الشجعان يقومون الآن بواجبهم الوطني في مواجهة العناصر الإرهابية التي تحاول النيل من الدولة المصرية، كما أوضح الرئيس قدرة الدولة المصرية على حفظ الأمن وسلامة المواطنين خلال هذه الفترة على الرغم من كل التحديات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

حيث تقدم الرئيس السيسي من خلال التدوينه التي نشرها اليوم على موقع التواصل الاجتماعي العالمي ” فيس بوك” بخالص العزاء لأهل المقدم ” محمد فوزري” شهيد الواجب، والذي قام بالتضحية بنفسه في سبيل الوطن، كما أنه تمنى الشفاء لجميع المصابين من رجال الشرطة الذين شاركوا في الدفاع عن الوطن.

تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة خلال هذه الفترة من السيطرة على الوضع في الأراضي المصرية والقضاء على العناصر الإرهابية والتصدي لهم بكل قوة وحسم، وذلك من خلال التضحية بأرواحهم في جميع أنحا البلاد، نسال المولى عز وجل أن يحمي مصر وأهلها من كل سوء.