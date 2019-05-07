تفاصيل إعلان الهضبة “عمرو دياب” مع ” فودافون”

لا شك ان الفنان « عمرو دياب » أو « الهضبه » كما يُحب أن يطلق عليه محبيه وعشاق فنُه وأغانية التي أثرت قلوب كل مُعحبيه، هو اسم كبير تدور حولة الأخبار الهامة والمثيرة، وتدور حولة ايضاً الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة.

ظهر الفنان « عمرو دياب » بشكل مميز وجديد فى الإعلان الدعائي الخاص بشركة « فودافون » المتداول حالياً فى كل القنوات الفضائية.

يأتي ظهور الهضبة « عمرو دياب » فى هذا الإعلان بعدما ظهر في إعلانين سابقين لشركة « أورانج ».

وتأتى فكرة الإعلان الرئيسية هي الالتقاء بأصدقاء العمر من مرحلة الطفولة والشباب، وأيضاً تجمُع الأقارب، وإستعادة الدفئ الأًسرى.

يظهر الفنان « عمرو دياب » مع زوجته الفنانة و الممثلة « دينا الشربينى »، لأول مرة فى عمل يجمعهما سوياً.

وكان الفنان « عمرو دياب » قد تزوج الفنانة « دينا الشربيني » بعد قصة حُب انتابتها الكثير من الشائعات وانتهت بالارتباط.

يذهب الكليب الخاص بالإعلان الى اماكن مميزة للفنان « عمرو دياب »، تربى ونشأ فيها ولها عنده ذكريات الطفولة والبدايات.

تم التصوير مع ابنى عمة ومع أصدقائه القدامى وجزء من حفلة قديمة له.

تم الإستعانة بشبيه للهضبه « عمرو دياب » ليظهر فى الاجزاء التى تُمثل مرحلة سنيه صغيرة للفنان « عمرو دياب ».

قام بتأليف أغنية الإعلان الشاعر تامر حسين وتلحين شادى حسن وتوزيع أسامة الهندى.

ظهر مع عمرو دياب عدد من الفنانين الذين تعامل معهم فى أعمال سابقة مثل الفنان أشرف عبد الباقى تعامل معة فى فيلم « أيس كريم فى جليم ».

والفنان عزت أبو عوف الذى ظهر معه فى كليب أغنية « راجعين ».

وأيضاً « حسن الشافعي وأحمد فهمى وغادة عادل ومنة شلبى وأحمد أمين وسوسن بدر. »