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تفاصيل البث الأول لصلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص عبر إذاعة القرآن الكريم

بواسطة مروة عبد الرحمن
رئيس إذاعة القرآن الكريم

بدءً من الغد إلى نهاية شهر رمضان الكريم، سيتم نقل صلاة العشاء والتراويح  مباشرة من خلال إذاعة القرآن الكريم، وستنقل من مسجد عمرو بن العاص، وهذا حسب ما قاله الدكتور حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم.

نقل صلاة العشاء والتراويح على الهواء مباشرة

وأوضح مدني، أن أول أمام لصلاة التراويح وصلاة العشاء غدا هو الدكتور أحمد نعنيع القارىء بإذاعة القرآن الكريم، وباقي الأيام سيتم وضعها بشكل متتالي، والبث المباشر سيكون عبر إذاعة القرآن الكريم فقط، أما عدد ركعات صلاة التراويح 8، وثلاثة ركعات شفع ووتر، وستقام الصلاة بوجود الإمام وإثنين من العاملين فقط، ولن يتم فتح المسجد للمواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف قررت أن يتم نقل الصلاة مباشرة من مسجد عمرو بن العاص، واختيار يوميا أمام لبث الصلاة، مع عدم استخدام السماعات الخارجية لمنع التجمع، والاقتصار على استخدام سماعة داخلية فقط لنقل الصلاة على إذاعة القرآن الكريم، وهذا الأمر يجرى فقط على مسجد عمرو بن العاص، وباقي المساجد على كافة المحافظات تلتزم بعدم فتحها، حتى زوال علة الغلق .

ووجهت وزارة الأوقاف الشكر للهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات، لفتحها الخطوط لنقل بث صلاة العشاء والتراويح للمواطنين، خاصة مع اقتراب العشر الآواخر من رمضان، ورغبة المواطنين في هذا الجو الروحاني العظيم، وخاصة مع التزام الأمة بتعليمات وزارة الأوقاف في غلق المساجد وحضور الأشخاص المعنيين فقط بنقل الصلاة مباشرة على إذاعة القرآن الكريم.

مروة عبد الرحمن

كاتبة في موقع كلمة، أحب الكتابة في مجالات متعددة ومختلفة، أبرز هواياتي قراءة كتب علم النفس والفلسفة، ومشاهدة أفلام الرعب وروايات ما وراء الطبيعة

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