تفاصيل التقديم و نتيجة القبول في الكلية الحربية 2019 واخر الاخبار عن سحب ملفات طلاب الثانوية العامة والازهرية

السلام عليكم متابعينا الكرم متابعي موقع “كلمة” جئنا اليكم بموضوع يتم البحث فيه من فئة كبيرة من طلاب الثانوية العامة والازهرية وهو الالتحاف وشروط التقديم بالكلية الحربية 2019 مما تحمل من مكانة مرموقة ومستقبل باهر لأبناءنا.

وقد اعلم من قبل القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي عن قبول دفعة 2019 الجديدة للالتحاق بالكلية الحربية، وكان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي اقيم من خلال اللواء اشرف فارس مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية.

شروط التقديم في الكلية الحربية 2019

لا يقل مجموع الطالب عن 70% سواء كان ثانوية عامة او ازهري او غيرها من الشهادات التي تعادلها.

الا يزيد سنه عن 21 سنه بتاريخ 1 / 11 / 2019.

مصري الجنسية وكذلك والدية واجداده.

للطلبة الذين التحقو بالجامعات او المعاهد يجب ان يكون الطالب مر عليه اكثر من عام بشرط ان يكون لا يزال مقيداً في تلك الجامعة او المعهد وقد اجتاز سنة دراسية بالمكان الذي مقيد فيه، وبالنسبه لدفعة 2017 لا يتاح لهم الترشح الا للكلية الجوية فقط.

حسن السير والسلوك في منشأه.

غير متزوج او سبق له ذلك.

يكون مقيداً في الكلية او المعهد بدون فصل تأديبي طوال فترة دراستة.

لا يقل طولة عن 170 سنتي ” للذكور”.

ان يجتاز القومسيون الطبي ويكون لائقا من حيث لياقته الطبية.

يجب ان يقفز “قفزة الثقة” من ارتفاع 7.5 متر من المرة الاولي وبدون تردد.

يجب ان يكون لائق نفسياً ويجتاز ايضاً اختبار معلومات عن جمهورية مصر العربية.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية هذا العام.

ان تستخرج له شهادة ميلاد اصلية.

شهادة الثانوية العامة الاصلية.

القيد العائلي لافراد العائله “الوالد وجد الوالد وجد الوالدة”.

موعد سحب الملف للثانوية العامة والازهرية للالتحاق بالكلية الحربية

يمكن من تاريخ 3\7\2019 سحب الملف من مقر الكلية الحربية بقاهرة المعز.

يمكن من تاريخ 28\7\2019 سحب الملف من المكتب الفرعي بالاسكندرية.

يمكن من تاريخ 28\7\2019 سحب الملف من المكتب الفرعي باسيوط.

التعديلات الاخيرة في اختبارات الكليات العسكرية 2019

تم موخراً بعض التعديلات التي طرأت علي اختبارات الكليات العسكرية 2019، وقد كان يوجد بعض التساؤلات عن هذه التعديلات، لذلك قم بمشاهدة الفيديو المرفق للتعرف علي التعديلات الاخيرة.