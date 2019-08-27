تفاصيل الحصول على قرض السيارات والأوراق المطلوبة في عدد من البنوك المصرية

في مبادرة جديدة من نوعها يقوم عدد من البنوك بطرح برنامج تمويلي أمام أصحاب الأعمال والمهن الحرة لشراء السيارات الملاكي الجديدة، وهذا البرنامج يختلف تمام عن القرض الذي يمنح للموظفين في القطاعين العام والخاص، وسوف نقوم معكم بعرض تفاصيل الحصول على قرض السيارات.

ويمنح أصحاب الأعمال والمهن الحرة هذا البرنامج المتاح أمامهم لانهم يتميزون بأنهم يمتلكون سجل تجاري وبطاقة ضريبية آي بضمان المشروع القائم بالفعل لهم مثل ( محلات تجارية – عيادات – محامين – صيادلة ) وغيرها من مختلف أنواع المشروعات القائمة بالفعل علي أرض الواقع.

شروط الحصول على قرض السيارات

أن يكون قد مر علي إقامة المشروع فترة لا تقل عن عامين كاملين.

تقديم صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع.

تقديم إيصال مرافق حديث.

تقديم صورة من عقد مكان المشروع.

تقديم بيان كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور للمشروع أو عام حسب نوع المشروع.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص صاحب المشروع.

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شروط البنوك الخاصة قروض السيارات

البنك الأهلي

تصل قيمة القرض في هذا البنك إلي 2 مليون جنيه مصري.

مدة سداد قيمة القرض تكون من عام إلي 5 اعوام كحد أقصي.

نسبة الفائدة تصل إلي 22% متناقصة.

نسبة المصاريف الإدارية تكون 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

أن يكون الدخل الشهري لصاحب العمل لا يقل عن 5 الآلف جنيه مصري.

أن يكون سن العميل ما بين 25 عام ولايزيد عن 65 عام عند سداد آخر قسط من هذا القرض.

تصل نسبة التمويل التي يوفرها البنك في هذا القرض إلي 70% من إجمالي سعر السيارة ماعدا السيارات الصيني تكون بنسبة 50 %.

بنك الإسكندرية

تصل قيمة قرض السيارات في هذا البنك ما بين 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه مصري.

أن مدة سداد هذا القرض تكون من 6 شهور إلى 3 سنوات للسيارات الصيني، وبالنسبة إلي السيارات العادية تكون 5 سنوات أما السيارات الفارهة مثل (المرسيدس وبي إم دبليو) فتكون 7سنوات.

تتراوح نسبة الفائدة من 19% إلى 21% متناقصة حسب النسبة التي حددها البنك لتمويل السيارة.

تكون نسبة تمويل البنك حوالي 70% من إجمالي قيمة السيارة.

أن المصاريف الإدارية حددها البنك بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة السيارة.

أن يكون الدخل الشهري للعميل 4 الآف جنيه كحد أدني.

أن يكون سن العميل لا يتخطى 65 عام عند سداد آخر قسط من قيمة القرض.

بنك أبوظبي الأول

تترواح قيمة القرض المقدم إلي 50 ألف جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى له.

أن مدة سداد القرض تكون من 6 أشهر إلى 7 سنوات.

تصل نسبة الفائدة من 21% إلى 23.5% حسب مدة القرض المحددة ونوع المهنة الخاصة بصحاب العمل.

أن نسبة تمويل البنك للسيارة تكون 70% من إجمالي قيمة السيارة.

حدد البنك المصاريف الإدارية له بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة السيارة.

أن يكون الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 15 ألف جنيه مصري.

أن يكون سن العميل ما بين 21 عام ولا يزيد عن 60 عام عند سداده لآخر قسط من قيمة القرض.

مصرف أبوظبي الإسلامي

تتراوح قيمة القرض ما بين 20 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه مصري.

أن مدة سداد القرض تكون ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات.

تصل نسبة هامش الربح للبنك إلى 5%.

نسبة تمويل هذا البنك أمام صاحب العمل تصل إلى 70% من إجمالي سعر السيارة.

تكون المصاريف الإدارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة السيارة.

أن يكون الدخل الشهري للعميل 4 آلاف جنيه مصري ولا يقل عن ذلك .

أن يكون سن العميل ما بين 21 عام ولا يزيد عن 65 عام عند سداد آخر قسط من القرض.

بنك القاهرة

تصل قيمة التمويل بهذا البنك إلي 15 ألف جنيه كحد أدنى و500 ألف جنيه كحد أقصى.

أن مدة سداد القرض أمام العميل تكون من عام إلى 7 سنوات.

أن نسبة القائدة تكون 30% لأصحاب المهن الحرة فقط.

تكون نسبة المصاريف الإدارية بقيمة 2.5% من إجمالي قيمة القرض الممنوح.

يصل سن العميل ما بين 21 عام إلى 65 عام عند سداد آخر قسط من قيمة القرض.

أن يكون الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 1500 جنيه مصري.

يقوم البنك بمنح تمويل بنسبة 80% من إجمالي قيمة القرض.

البنك العربي