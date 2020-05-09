تفاصيل الخطة الجديدة لوزارة الصحة لتحويل مستشفيات الصدر إلى أماكن عزل

أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 488 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم السبت الموافق 9 مايو 2020م، ليرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 8964، كما سجلت 11 حالة وفاة ليصبح عدد حالات الوفاة الإجمالية 514 حالة، بينما تعافى من المرض تمامًا عدد 2002 من إجمالي من تحولت تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية .

خطة جديدة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من فيروس كورونا

وكشفت الوزارة عن تفاصيل خططتها لتحويل 34 مستشفى صدر إلى أماكن للعزل، تقوم بتطبيق بروتوكول العلاج المتبع في مستشفيات العزل المتبعة على مستوى الجمهورية، لعلاج فيروس “كوفيد-19″، مشيرة إلى أن عمليات التحويل سوف تتم على ثلاث مراحل خلال مدة 60 يوم، على أن تشمل المرحلة الأولى 10 مستشفيات تضم 1500 سرير تستخدم للعزل خلال 15 يوم .

34 مستشفى بطاقة إجمالية 3400 سرير

واضافت وزارة الصحة، أنها تملك 34 مستشفى صدر، تضم 3400 سرير، منها حوالي 700 سرير تم استخدامها بالفعل منذ بداية الجائحة وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتتضمن المرحلة الأولى مستشفيات صدر العباسية وإمبابة وشبين الكوم ودمياط والمعمورة والإسماعلية والفيوم وأسيوط وقنا والجيزة .

برتوكول علاجي مصري موحد لجميع المرضى

وأكدت الوزارة أنها وضعت برتوكول علاجي مصري موحد لجميع المرضى المقيمين بمستشفيات العزل على مستوي الجمهورية، إلا أنه يختلف من حالة إلى أخرى، فهي تتباين حسب شدة الحالة، فالحالات البسيطة لها نظام والمتوسطة برتوكول معين والشديدة تتعامل بشكل آخر، موضحة أن العلاج بالبلازما ما زال تحت التجربة ولم يتعافى بالبلازما أو مصل النقاهة سوى حالة واحدة فقط .