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تفاصيل حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر: ارتفاع الحرارة ورياح (بيان رسمي)

بواسطة أحمد سعيد
تفاصيل حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر غدا تفاصيل حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر غدا الثلاثاء في جميع المحافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك الموافق 26 مايو 2020، إذ ترتفع درجات الحرارة بنحو 3 درجات عن اليوم، لتصبح العظمى في القاهرة 32 درجة مئوية، كما يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة خفيفة في الصباح، أما في الليل فيكون الطقس مائلا للبرودة.

ومن المتوقع أن يشهد شمال الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة في ساعات النهار، مع وجود شبورة خفيفة في الصباح، وفي الليل يكون الطقس مائلا للبرودة، أما مناطق جنوب الصعيد فتشهد طقسًا مائلًا للحرارة في ساعات النهار، مع هبوب رياح معتدلة، وفي الليل يكون الطقس مائلا للبرودة، وكذلك في مناطق جنوب سيناء.

1 حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر
2 تحسن حالة الجو غدا الثلاثاء

حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر

وفي سياق الحديث عن تفاصيل حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فإن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا، الثلاثاء، تأتي على النحو التالي:

  • القاهرة: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة.
  • مطروح: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.
  • سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.
  • قنا: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.
  • أسوان: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

تحسن حالة الجو غدا الثلاثاء

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال توقعه حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إن سبب تحسن حالة الجو خلال هذه الأيام، بعد أسبوع من الحرارة الشديدة، هو أننا ما زلنا في فصل الربيع الذي يتميز بكثرة التقلبات في الطقس.

وتوقع “شاهين” في تصريحات صحفية، تحسن حالة الجو، حتى يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة انخفضت بنحو 10 درجات مئوية، وهو ما يلاحظه المواطنون خلال هذه الساعات.

أحمد سعيد

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