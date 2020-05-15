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تفاصيل حالة الطقس يوم السبت 16 مايو: القاهرة 40 درجة وأمطار (بيان)

بواسطة أحمد سعيد
حالة الطقس يوم السبت 16 مايو تفاصيل حالة الطقس يوم السبت 16 مايو 2020

توقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، الموافق 23 رمضان 1441هـ، إذ تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسًا شديد الحرارة في النهار، لطيف ليلا، مع هبوب رياح تنشط أحيانًا، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم.

أما مناطق السواحل الشمالية، فتشهد طقسًا حارًّا في ساعات النهار، لطيفًا في وقت الليل، أما في شمال وجنوب الصعيد فتشهد طقسًا شديد الحرارة في ساعات النهار، معتدلا في الليل، مع هبوب رياح تنشط أحيانًا.

حالة الطقس يوم السبت 16 مايو

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم السبت 16 مايو، فإن هذه المناطق تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50 إلى 60% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم.

فيما تتأثر السواحل الشمالية للبلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، فيما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض السودان.

درجات الحرارة المتوقعة

وينشر موقع “كلمة”، في سياق نشر حالة الطقس يوم السبت 16 مايو، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لهذا اليوم، في محافظات ومدن في مصر، على النحو التالي:

  • القاهرة: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.
  • مطروح: العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.
  • العريش: العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.
  • شرم الشيخ: العظمى 29 درجة والصغرى 29 درجة.
  • الغردقة: العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.
  • سوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
  • قنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

أحمد سعيد

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