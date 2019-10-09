الإسكان : تفاصيل حجز شقق سكن مصر..كراسة الشروط وصور الوحدات وطريقة التقديم

طرحت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط وحدات سكنية جديدة في 7 مدن بالتقسيط على ثلاث سنوات بدون فوائد، حيث أطلقت على هذا المشروع بشقق الإسكان الفاخر نظراً لتشطيب الوحدات السكنية تشطيبات ممتازة بجانب مداخل العمارات التي من الرخام والواجهات الخارجية تتمتع بالرقي في الذوق، كما أتاحت الوزارة التقديم على شقق سكن مصر عبر الموقع الإلكتروني عبر رابط بنك التعمير والإسكان الذي يوفر نظام الحجز والشروط المحددة وكافة الاستعلامات.







سعر المتر في شقق سكن مصر

طرحت وزارة الإسكان عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع سكن مصر الفاخر للإسكان المتوسط في عدد 7 مدن جديدة وحدد سعر المتر في كل منطقة على حدى:-







مدينة 6 أكتوبر سعر المتر سجل 6380 جنيهاً.

القاهرة الجديدة سجل سعر المتر فيها 7655 جنيهاً.

مدينة العبور وصل سعر المتر فيها 6070 جنيها.

المنصورة الجديدة : سعر المتر سجل 6870 جنيها.

المنيا الجديدة : وصل سعر متر الشقة بقيمة 3400 جنيها.

مدينة بدر : سعر المتر 4980 جنيها.

غرب قنا وصل سعر المتر لـ 3400 جنيه.

موعد حجز شقق سكن مصر

أعلنت الوزارة أنه سوف يتم استقبال طلبات التقديم على الشقق السكنية بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 أكتوبر 2019 وسوف يتم غلق الباب يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر.

كراسة شروط مشروع سكن مصر







ملف كراسة شروط مشروع سكن مصر شامل كل التفاصيل

جدية الحجز في مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط

أوضحت الوزارة أنه على الراغبين في الحصول على شقق ووحدات سكن مصر للإسكان المتوسط التسجيل عبر الموقع المرفق أعلى المقال وسداد جدية الحجز الذي يبدأ في الفترة المٌعنلة فوق.