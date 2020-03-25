تفاصيل حصول العمالة الغير منتظمة على منحة 500 جنيه شهرياً

أعلنت وزارة القوي العاملة عن تفاصل حصول العمالة الغير منتظمة على منحة 500 جنيه وذلك لرفع العب عنهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تمنع العمالة غير المنتظم من العمل خلال فترة حظر التجول.

وقد ناشد وزير القوى العاملة الراغبين من العمالة الغير منتظمة ضرورة تسجيل البيانات على موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالى www.manpower.gov.eg حيث أن تسجيل البيان على الموقع شرط أساسى لصرف المنحة الاستثنائية التى قررتها وزارة القوى العاملة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

خطوات تسجيل بيانات العملة الغير منظمة

الدخول عى موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من هنا. اختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة. اضغط على اختيار “اضغط هنا للتسجيل”. بعد الانتهاء من ملء جميع بيانات الاستمارة الخاصة بتسجيل العمالة الغير منتظمة قم بالضغط على “إرسال”. انتظر حتى يقوم الموقع بالرد على الاستمارة حيث سيتم ارسال رسالة “تم التسجيل بنجاح”.

خطوات حصول العمالة الغير منتظمة على منحة 500 جنيه

الاتصال على تليفون رقم 01212201303 الخاص بوزارة القوى العاملة لمعرفة طريقة الحصول على الاعانة.

إرسال رسالة عبر الواتس آب على رقم 01212201303 للاستفسار عن كيفية التسجيل عبر المديرية للحصول عليها.

الذهاب إلى المديرية التابع لها العامل للحصول على البيانات الكاملة للبدأ في تحويل المبلغ.

للراغبين في تسجيل بياناتهم من العمالة غير المنتظمة، والغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة من هنا.

التوجه إلى مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل لصرفها المنحة أو الاستفسار عنها.

الفئات المستفيدة من منحة 500 جنيه