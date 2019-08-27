تفاصيل رواتر ” We ” فائق السرعات مقابل 5 جنية فقط

دائمًا ما تفاجئ شركة We عملائها بالجديد والمميز والحصري، لذلك أعلنت شركة We عن جهاز راوتر mid end فائق السرعات في مقابل مبلغ رمزي، يُدعم الرواتر سرعات الأنترنت المنزلي، ويبلغ السعر 400 جنية بجانب 14% ضريبة مضافة بنظام القسط الشهري أو الإيجار الشهري 5 جنيهات شهريًا، قالت الشركة أن الجهاز سوف يساعد على تحسين كفاءة الأنترنت الأرضي ويقلل من التشويش، ويُمكن استبدال المنتج إذا كان به أي عيوب أو مشاكل.

تفاصيل رواتر We فائق السرعات

نوع الموديل Huawei VDSL – HG630 شبكة WAN 1xRJ-11 port VDSL2 vectoring/ADSL/ADSL2/ADSL2+ شبكة LAN 4×10/100 Mbps Ethernet RJ-45 Port ميزة الشبكة [email protected] b/g/n,2T2R antenna up to 300 Mbps اليو اس بي 1 USB 2.0 Mass storage and printer نظام الآمان SPI,ACL,DMZ and prevents Dos attack WPA/WPA2, WPA-PSK,WPA2-PSK and WEP

هو عبارة عن جهاز توجيه سريع يوفر خدمة أنترنت فائق السرعة تصل لنحو 100 ميجابت في الثانية الواحدة من خلال تقنيةVDSL2، ويوجد ميزة Vectoring والتي تقلل من الشوشرة، كما أنه يوفر اتصالات لاسلكية موثوقة ومستقرة، ويوفر الواي فاي الآمن، بمودم متعدد الإمكانيات، يوجد خدمة المراقبة الأبوية بشكل مجاني، ومتاح للعميل الواحد رواتر واحد بمدفوعات شهرية، ويوجد نوعين من الرواتر، Mid End بـ 400 جنية شاملة 14% ضريبة، ورواتر High End شامل الضريبة المضافة.

كيفية الحصول على الرواتر

يمكن للمستخدمين الجدد أو القدامى التوجه إلى أقرب فرع للشركة لشراء الرواتر الجديد، ويكون مع المستخدم بطاقة الرقم القومي للمشترين ببطاقة الاشتراك وأصل بطاقة المستلم وإيصال دفع الرواتر، ومن الجدير بالذكر أن الرواتر الجديد يُدعم باقات we space، السوبر والميجا، والترا، وتتحمل الشركة نصف تكلفة الرواتر كاش 200 جنية ويدفع العميل 200 جنية، هذا وقد جذبت خدمات الأنترنت فائق السرعة الكثير من العملاء وصلوا لـ 300 ألف عميل إلى الآن.