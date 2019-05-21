تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء الجديدة والزيادة السابقة وتوقيت رفع الدعم بشكل كامل

زيادة أسعار الكهرباء، الخير الذي توقعه وانتظره المصريين خلال الأشهر الأخيرة، بناء على التصريحات المتتالية للمسئولين بوزارة الكهرباء وعلى رأسهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بأن زيادة أسعار الكهرباء أصبح أمرا حتميا لا بديل عنه، وأكد أن هذه الزيادة تأتي في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض الدعم عن الكهرباء والمحروقات بشكل تدريجي حتى الوصول إلى إلغاء الدعم كاملا، وفي أخر تصريح للدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أوضخ بأن وزير الكهرباء سوف يقوم بإعلان أسعار الكهرباء الجديدة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019، في مؤتمر صحفي.

زيادة أسعار الكهرباء وأهم الحقائق

كما أكد حمزة أن تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء سوف يبدأ من شهر يوليو القادم، وبذلك لن تظهر الأسعار الجديدة للكهرباء إلا في شهر أغسطس القادم، كما طمأن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين من ناحية شبكة الكهرباء والاحتياجات المطلوبة من الكهرباء خلال فصل الصيف مع زيادة الضغط على الشبكات، حيث أوضح أن الوزارة لديها الكهرباء اللازمة والكافية لتلبية كافة الاحتياجات دون أنقطاع.

أخر زيادة في تطبيق أسعار الكهرباء خلال عام 2018

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء قد أعلن خلال العام الماضي عن الزيادة التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، ووضح حجم الزيادة في الأسعار لكافة الشرائح وكذلك النسبة المئوية للزيادة والتي جاءت كالتالي:

الشريحة السعر لكل كيلو وات نسبة الزيادة الشريحة الأولي حتى 50 كيلو وات 22 قرش 69% الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 30 قرش 36% الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات 36 قرش 33% الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات 70 قرش 27% الشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات 90 قرش 20% الشريحة السادسة من 651 حتى 1000 كيلو وات 135 قرش 8% أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش 7.5%

خطة رفع الدعم الكهرباء بشكل نهائي

تأتي الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في إطار الخطة التي تتبعها الوزارة لرفع الدعم عن الوزارة بشكل كامل والتي بدأت في 2015، وكان مقدر لها أن تنتهي هذا العام 2019 على مدى خمس سنوات متتالية، إلا انه بعد أرتفاع أسعار الدولار جاءت التوجيهات إلى مد فترة رفع الدعم من خمس سنوات الى 8 سنوات، ولذلك فمن المنتظر أن تستمر إجراءات رفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي حتى عام 2021، ليصبح السعر بدون دعم نهائيا.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة 2019

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أن الزيادة على أسعار شرائح الكهرباء ستكون 14.9%، كما أكد على أن التطبيق سيبدأ من شهر يوليو القادم، جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال 2019.