تفاصيل قانون المعاشات الجديد 2019 “رفع سن المعاش إلى 65 عام” جديد قانون التأمينات والمعاشات

تفاصيل قانون المعاشات الجديد كثيرة ومختلفة تماما عن قانون التأمينات والمعاشات المعمول به حاليا، حيث تختلف في اختلافات جوهرية من حيث مدة الإحالة للمعاش، وكذلك المبلغ الذي يتم احتساب المعاش عليه، وتفاصيل كثيرة نقدمها لكم عبر موقع كلمة دوت اورج ، حول قانون المعاشات والتأمينات الذي وافق عليه مجلس الوزراء والمقرر إحالته لمجلس النواب لإقراره خلال أيام.

قانون المعاشات الجديد

وضع مجلس الوزراء مقترح مشروع قانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي يعمل على معالجة القصور في القانون الحالي، والذي سيتم مناقشته خلال أيام داخل مجلس الشعب للتصويت النهائي عليه، بعد إعداد تقرير بشانه من لجنة القوى العاملة بالمجلس، حيث أنه يعمل على فض التشابكات بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وكذلك يعمل على إيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.

تفاصيل قانون التأمينات والمعاشات