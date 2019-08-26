تفاصيل مبادرة كلنا واحد للمستلزمات المدرسية التابعة لوزارة الداخلية بتخفيضات 30%

تتجه الدولة المصرية وفق خطط مُنظمة وطويلة الأمد لتحقيق هدف واحد وهو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري، هدف تبنته القيادة السياسية وألزمت بشكل واضح كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالمشاركة الفاعلة لتحقيقه، وفي هذا الإطار ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية المصرية عن مبادرة “كلنا واحد” والخاصة بالمستلزمات المدرسية والتي تحمل عنوان المرحلة التاسعة، ومن المقرر أن تنطلق المبادرة بتاريخ 27 أغسطس 2019.. فما هي تفاصيل تلك المبادرة.

مبادرة كلنا واحد للمستلزمات المدرسية بتخفيض 30%

حيث أكدت مصادر داخل وزارة الداخلية المصرية، أنه بدأ بالفعل الانتهاء الكامل من كافة تفاصيل مبادرة كلنا واحد والتي تُقدم المستلزمات المدرسية كافة للمواطن المصري بتخفيض يصل إلى 30% بهدف تحقيق التوازن المجتمعي والمشاركة الفاعلة من قبل الوزارة في إطار دورها الاجتماعي لكي تكون أحد مؤسسات الدولة المساهمة في تقديم خدمات للمواطن تقلل الأعباء المادية عليه، خاصة وأن جميع الأسر المصرية تستعد لاستقبال عام دراسي جديد.

وأكدت الوزارة أنه بالفعل تم التواصل والاتفاق مع عدد كبير من المتاجر والعلامات التجارية فضلاً عن الغرف التجارية المتنوعة والمتعددة للمشاركة في تلك المبادرة، لتقديم الزى المدرسي وتقديم الأدوات المدرسية ضمن المبادرة بتخفيض كبير عن الأسواق وبجودة عالية لا تقل عن السوق الحر على ألا يقل التخفيض عن مستوى 30%.

وأكدت الوزارة أنه تم تجهيز 276 منفذ وفرع للجمهور للحصول على تلك المستلزمات بجميع أنحاء الجمهورية، في شكل منافذ متحركة أو منافذ ثابتة، ويمكن الإطلاع على عناوين تلك المنافذ عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بمصر https://moi.gov.eg وهذا كله لتحقيق الهدف المُعلن والتي تحرص الوزارة على تحقيقه من خلال مبادرة كلنا واحد والتي امتدت حتى المرحلة التاسعة لتصل إلى المستلزمات المدرسية.