تفاصيل منحة وزارة الاتصالات 2020 iti المجانية للخريجين (الدفعة 41 )

تفاصيل إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن منحة معهد تكنولوجيا المعلومات iti (الدفعة 41 ) وهي عبارة عن منحة مجانية مدتها تسعة شهور، حيث تؤهل المنحة خريجيها للعمل محلياً وإقليمياً في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات أو استكمال الدراسة بكبرى الجامعات العالمية.

منحة معهد تكنولوجيا المعلومات iti هي منحة دراسية في مجالات تكنولوجيا متنوعة في فروع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحواسب والتطبيقات المرتبطة بها.

موعد التقديم في منحة iti 2020

التقديم سيكون في الفترة من الاربعاء 29 يوليو 2020 وحتى يوم الجمعة 14 أغسطس 2020 م وذلك لخريجى سنوات 2016 – 2017 – 2018 – 2019

وبالنسبة لخريجي 2020 سيبدأ التقديم يوم 30 أغسطس 2020 وحتى 11 سبتمبر 2020

عبر رابط التسجيل ..هـــــــــنــــــــــا

الشروط العامة للالتحاق بالمنحة هو أن يكون خريج احد الجامعات أو المعاهد المصرية المعترف بها كشهادة عليا بتقدير جيد على الاقل مصري الجنسية

الاوراق المطلوبة للتقديم لمنحة معهد تكنلوجيا المعلومات الدفعة 37



صوره البطاقه أو جواز السفر

صوره المؤهل الدراسى ( شهادة التخرج أو بيان نجاح أو النتيجة مطبوعة مذكور فيها التقدير التراكمى )

صوره لشهادة ميلاد

صورتين شخصيتين

الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

صوره من شهادة التويفل بدرجة لا تقل عن 550 من إحدى المراكز المعتمدة (يمكن التقديم بدونها، ولكن لا يتم التخرج من المنحة والحصول على شهادة قبل الحصول عليها )

• يراعي عند التقديم أن تكون الاوراق المطلوبه صوره بصيغه JPG ولا تتعدى مساحتها 2 ميجا بايت

سيتم تحديد موعد للاختبارات وتشمل :

اختبارات ذكاء iq واختبارات لغه انجليزية (في حالة اجتيازهم يتم عمل مقابلة شخصية )

معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية وأفرعه بجامعات أسيوط والإسماعيلية والإسكندرية والمنصورة.

التراكات المتاحه لهذا العام :

Software Development

• Enterprise & Web Applications Development

• Mobile Applications Development

• Open Source

o Open Source Applications Development

o Cloud Platform Development

o IOT Applications Development

o SharePoint & CRM Applications Development

o Systems Development

o Professional Web Development & BI

o Software Architect

o Mobile Application Development (Cross Platform)

• Telecom Applications Development

• Web & Mobile Applications Development

• Web & User Interface Development

QA Engineering & Validation

• Software Testing & Quality Assurance

Media & Entertainment

• 3D Art

• eLearning Technologies

• Game Art

• Game Development

• Motion Graphics and Compositing Art

• User Interface Design

Infrastructure & Networks Security

• Cloud Architecture

• Cyber Security

• Systems Administration

Industrial Systems

• Digital IC Design

• Embedded Systems

• Industrial Automation

• Mechatronics

• Wireless Communications

Information Systems

• Civil Engineering Informatics

• Data Science & Big Data Analytics

• ERP Consulting

• Geospatial Information Systems (GIS)

الفروع المتاحه للدراسه هذا العام