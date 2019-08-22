تفاصيل وظائف البريد المصري الشروط والأوراق المطلوبة

تم الإعلان عن وظائف البريد المصري في خدمة العملاء للقانطين في القاهرة الكبرى فقط، يقدم البريد المصري اليوم الكثير من الخدمات لذلك فهو في حاجة مستمرة للوظائف وخاصة خدمة العملاء للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالعملاء، من الجدير بالذكر أن هيئة البريد المصري تم تأسيسها عام 1865 ولها تاريخ عريق في تحقيق التنمية في المجتمع المصري ككل وتعد وظائف هيئة البريد مميزة من حيث المرتبات والحوافز.

وظائف البريد المصري في خدمة العملاء

تم الإعلان عن وظائف البريد المصري للقانطين في القاهرة الكبرى فقط بوظيفة خدمة عملاء في قسم الاتصالات على أن يكون العمل بنظام الورديات، والهدف من وظيفة خدمة العملاء في البريد المصري الرد على كافة الاستفسارات وطلبات العملاء، والقيام بالترويج لمنتجات هيئة البريد المختلفة والقيام ببيعها والشروط:

المتخرجين بمؤهل جامعي عالي من الشباب.

شرط رئيس أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من الخدمة.

للتقديم على وظيفة خدمة العملاء في البريد المصري إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي : [email protected]

لابد للموظف من التمتع باللباقة والكياسة في التعامل مع العملاء ويكون حسن المظهر، يكون لديه مساحة من المرونة في التعامل، والتمتع بروح التعاون مع الفريق، ويتمتع بمهارات التواصل، ويتحمل ضغط العمل.

لابد للموظف من تحقيق الجودة العالية في العمل.

تضمن لك وظائف البريد المصري فرصة لمستقبل مهني واعد وخاصة بعد الطفرة والتطوير الكبير الذي حدث في البريد المصري الأعوام السابقة، تعد وظيفة خدمة العملاء من أهم الإدارات لدورها المحوري الكبير في بناء أي شركة.