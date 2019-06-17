تفاصيل وفاة المخلوع محمد مرسى أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر

أعلن التلفزيون المصري في بيان عاجل منذ قليل، عن وفاة الرئيس المخلوع محمد مرسى العياط، وذلك أثناء حضوره جلسة محاكمته التي جرت في قضية التخابر من قطر صباح اليوم الإثنين، حيث طلب المتوفي الكلمة من القاضى أثناء جلسة المحاكمة وقد سمح له القاضي بالتحدث في المحاكمة.

تفاصيل وفاة المخلوع محمد مرسى

وأوضح التلفزيون المصري، أن المخلوع محمد مرسى، أصيب بنوبة إغماء بعد انتهاء جلسة المحاكمة التي جرت في القاهرة، وتوفى على إثرها، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى ويجرى حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الحكومية.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، كانت قد استكملت محاكمة المخلوع محمد مرسي العياط و 21 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، حيث طلبت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع أثناء القضية.