تفاصيل وفاة محمد مرسي اثناء محاكمته بالتخابر

نعلن لكم تفاصيل وفاة محمد مرسي الرئيس الاسبق لمصر اثناء محاكمته بتهمة التخابر اليوم الاثنين، وكان مرسي يخضع للمحاكمة بمحكمة جنايات القاهرة بالاضافة إلى 21 شخص من قيادات جماعة الاخوان، حيث تم اتهامهم بالتخابر ضد مصر والتعاون مع جهات اجنبية بغرض زعزعة الاستقرار داخل الوطن.

وفاة محمد مرسي

وكان التلفزيون المصري قد اعلن منذ قليل بأن مرسي قد توفى اثناء المحاكمة حيث طلب الكلمة داخل الجلسة وتحدث، ولكن بعد رفع الجلسة أصيب بنوبة قلبية مفاجئة، وعلى الفور قامت السلطات بنقل جثامنه لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار كبير لوفاة مرسي بعد أن أعلنت السلطات الخبر عبر التلفزيون المصري، حيث حرص الجميع معرفة تفاصيل الوفاة التي جاءت بشكل مفاجيء للجميع.

قضية التخابر

وكان القاضي قد اسند لمحمد مرسي بالاضافة إلى قيادات جماعة الاخوان عدة تهم منها التعاون مع جهات خارجية ضد مصر، والقيام بأعمال ارهابية وتمويل الارهاب داخل سيناء، والمساس باستقلال الوطن ووحدة اراضيه من خلال اعمال تؤدي إلى افشاء العنف وعدم الاستقرار داخل البلاد من خلال التعاون مع دولتي تركيا وقطر.

وكان محمد مرسي قد حكم عليه في عام 2016 ب15 عام بتهمة التخابر لصالح دولة قطر بالاضافة إلى محاكمته في العديد من القضايا التي مازالت تنظر امام القضاء منذ ان تم عزله في عام 2013 مع العديد من قادة جماعة الاخوان.