تفاصيل وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط بعد إصابته بنوبة إغماء

ننقل لكم تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط وذلك أثناء حضوره المحاكمة الخاصة به فى قضية التخابر، وكان المتوفى قد طلب الكلمة من القاضي وسمح له بالكلمة، ولكن بعد رفع الجلسة أصيب محمد مرسي بنوبة إغماء وتوفي على إثرها وتم نقل الجثمان إلى المستشفى من أجل باقي الإجراءات الخاصة بالجنازة.

هذا وينقل لكم موقع كلمة خلال الساعات القادمة كل التفاصيل حول موعد جنازة محمد مرسي ومن المنتظر ان تكون خلال ال 24 ساعة القادمة، يذكر أن الدكتور محمد مرسي من مواليد قرية العدوة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية>

وكان التلفزيون المصري قد أكد فى بيان عاجل وفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي بعد إصابته بنوبة إغماء وتوفي على إثرها، كانت محكمة جنايات القاهرة فى مجمع محاكم طره قد استكملت محاكمة محمد مرسي و 21 أخرين من قيادات جماعة الإخوات الإرهابية فى قضية التخابر مع حماس.

وكانت المحكمة قد أسندت للمتهمين عدة جرائم أهمها التخابر مع المنظمات الأجنبية وإفشاء أسرار عسكرية لدول معادية لمصر وكذلك تهم تتعلق بتمويل الإرهاب .