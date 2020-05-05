تفاصيل وموعد عودة المصريين العالقين بالكويت وفقاً لتصريحات وزيرة الهجرة

أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيله مكرم أن الدولة تستعد في الوقت الراهن تجهيز جميع الإجراءات المتعلقة بعودة المصريين العالقين بدولة الكويت ، وأنه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأن مصر لن تتخلى عن أبنائها بالخارج ، وسوف يتم عودة ميع المصريين العالقين بالخارج على أثر أزمة فيروس كورونا، وأوضحت أنه بالرغم من أن قضية المصريين العالقين بالخارج معقدة للغاية حيث أن أغلب هؤلاء الأشخاص يقمون في دولة الكويت بشكل مخالف بالإضافة إلى عدم صلاحية تأشيراتهم.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم في مداخلة تليفونية مع الأعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد في برنامج “على مسئوليتي” أن الوزارة قامت برفع الشكاوى الواردة من المقيمين في دولة الكويت إلى مجلس الوزراء الذي قام مسرعاً بتشكيل لجنة من أجل تنظيم عودة جميع المصريين العالقين بدولة الكويت ودول الخليج بشكل سريع واستثنائي، وذلك على الرغم من وجودهم بشكل مخالف يستدعي معاقبة القانون ولكن نظراً للظروف الراهنة سوف يتم التجاوز عن أقامتهم بشكل مخالف في الكويت.

موعد عودة المصريين العالقين بدولة الكويت

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وتقوم اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بعمل مجيع الاستعداد لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك لأن أعدادهم كثيرة ولابد من إعطاء مساحة للدولة من أجل التجهيز لاستقبالهم مع ضمان الحفاظ على سلامة المواطنين بالداخل وسلامتهم أثناء العودة من الخارج إلي مصر، حيث أوضحت أن عدد المصريين العالقين بالكويت 5300 مصري و من المقرر أن يتم البدء في عودتهم في رحلات طيران استثنائية يوم الأربعاء المقبل بعد اعتماد قرار العودة غداً من قبل مجلس الوزراء