تفجير انتحاري بالشيخ زويد يُسفر عن استشهاد 7 بينهم 2 ضباط شرطة وطفل وإصابة 26 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل فى بيان رسمي لها من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت عن تفجير انتحاري نفسه فى منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وقد أسفر التفجير الانتحاري عن استشهاد 2 ضباط شرطة وطفل و3 مواطنين وإصابة 26 آخرين، وقالت وزارة الداخلية المصرية بأن منفذ تفجر الشيخ زويد طفل انتحاري يبلغ من العمر 15 عاماً.
وأكدت وزارة الداخلية أنه اليوم الثلاثاء وأثناء قيام قوة أمنية بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بتمشيط المنطقة قام شخص انتحاري يبلغ من العمر حوالى خمسة عشر عاماً بتفجير نفسه بالقرب من قوة الشرطة مما أسفر عن استشهاد 2 ضباط شرطة و2 فرد شرطة و3 مواطنين من بينهم طفل يبلغ من العمر ست سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 من المواطنين تم نقلهم جميعاً للمستشفى لتلقى العلاج.
وقد كشفت مصادر قبلية فى محافظة شمال سيناء بأن الانتحاري الذى قام بتنفيذ العملية الانتحارية طفل صغير السن كان يتجول فى السوق، وقد اشتبه فيه أحد أفراد الشرطة وخلال مطاردته من قبل قوة الشرطة تبين أن الانتحاري الصغير يرتدى حزاماً ناسفاً وخلال مطاردته قام بتفجير نفسه، وقد تبين أن الانتحاري من منطقة الحسينيات، وقد ذكرت حسابات تابعة لتنظيمات إرهابية بأن الانتحاري ذو الخمسة عشر عاماً داعشى واسمه ألحركي “أبو هاجر المصري”.
وقد قامت وقات الأمن منذ قليل بتطويق منطقة السوق بالكامل، وأغلقت المنطقة المحيطة بها، وبدأت القوات فى تمشيط المنطقة فيما قامت قوات المفرقعات بالبحث عن أي عبوات ناسفة أو سترات ناسفة أو قنابل.
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التعليقات
حسبناالله ونعم الوكىل فبمن بقتل ابتاءتا وبدعى انه من المسلمىن وبلهم امل الشهداء ا لصبر علاء البركاوى
الله يرحم الجميع
ربى أرحم كل من يموت دفاعا عن هذة البلد وأدخله فسيح جناتك أللهم أمين و ربى بسمك المنتقم الجبار يارب السماء يارب المطر يارب الرياح يارب العواصف يارب الشمس الحارقة أنزل أنتقامك ولعنة من عندك على المهابيل الذين يتشبهون على هيئة بشر وماهم ببشراللهم أنزل عليهم سخطك ولعنة من عندك على الذين لايريدون أمنا ولا أطمئنانا لهذة البلد اللهم أنت خالقنا ونريدون الأمن وجعل البلد أمنا وأنت خالقهم ولكنهم يريدون العبث والأذى والخراب والفوضى والارهاب للمواطنين فياربى أدعوك كما داعى نبيك ابرهيم فاقبل دعائى أن تنزل سخطك وعقابك على الارهابين الكفرة وأنزل عليهم الامراض والاوجاع ولاتجعل لهم علاج يشفيهم لان ليس لهم علاج وربى أجعل هذا البلد أمنا وربى أجعل هذا البلد أمنا
اللهم ارحمهم واغفر لهم
اللهم انتقم من الخوارج ومفتيهم ومن يئوى قادتهم
اللهم انتقم من القتلة الظالمين
الله يرحمهم وحسبى الله ونعم الوكيل فى الفاسدون
حسبنا الله ونعم الوكيل
ربنا يرحم الشهداء جميعاً
حسبى الله ونعم الوكيل فى كل ظالم قاتل
حسبنا الله ونعم الوكيل
ربنا يرحمهم ويغفر لهم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان