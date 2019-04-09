تفجير انتحاري بالشيخ زويد يُسفر عن استشهاد 7 بينهم 2 ضباط شرطة وطفل وإصابة 26 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل فى بيان رسمي لها من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت عن تفجير انتحاري نفسه فى منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وقد أسفر التفجير الانتحاري عن استشهاد 2 ضباط شرطة وطفل و3 مواطنين وإصابة 26 آخرين، وقالت وزارة الداخلية المصرية بأن منفذ تفجر الشيخ زويد طفل انتحاري يبلغ من العمر 15 عاماً.

وأكدت وزارة الداخلية أنه اليوم الثلاثاء وأثناء قيام قوة أمنية بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بتمشيط المنطقة قام شخص انتحاري يبلغ من العمر حوالى خمسة عشر عاماً بتفجير نفسه بالقرب من قوة الشرطة مما أسفر عن استشهاد 2 ضباط شرطة و2 فرد شرطة و3 مواطنين من بينهم طفل يبلغ من العمر ست سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 من المواطنين تم نقلهم جميعاً للمستشفى لتلقى العلاج.

وقد كشفت مصادر قبلية فى محافظة شمال سيناء بأن الانتحاري الذى قام بتنفيذ العملية الانتحارية طفل صغير السن كان يتجول فى السوق، وقد اشتبه فيه أحد أفراد الشرطة وخلال مطاردته من قبل قوة الشرطة تبين أن الانتحاري الصغير يرتدى حزاماً ناسفاً وخلال مطاردته قام بتفجير نفسه، وقد تبين أن الانتحاري من منطقة الحسينيات، وقد ذكرت حسابات تابعة لتنظيمات إرهابية بأن الانتحاري ذو الخمسة عشر عاماً داعشى واسمه ألحركي “أبو هاجر المصري”.

وقد قامت وقات الأمن منذ قليل بتطويق منطقة السوق بالكامل، وأغلقت المنطقة المحيطة بها، وبدأت القوات فى تمشيط المنطقة فيما قامت قوات المفرقعات بالبحث عن أي عبوات ناسفة أو سترات ناسفة أو قنابل.

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