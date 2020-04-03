تفعيل شريحة أولى ثانوي أونلاين من خلال موقع (وي) الشركة المصرية للاتصالات دون الاتصال بخدمة العملاء

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، تواصل وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، تنفيذ خطتها لتغيير نظام التعليم في المراحل المختلفة، وبدأت بتحويل نظام الثانوية العامة إلى “التعليم الإلكتروني” عن طريق “التابلت والإنترنت”.

وفي إطار الخطة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تسهيل عملية الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019-2020، وأتاحت خطوط محمول (إنترنت) من الشركة المصرية للاتصالات (وي) لتمكين الطلاب من الدخول على المنصة الإلكترونية عبر جهاز التابلت الذي حصلوا عليه في مطلع العام الدراسي.

وينشر موقع “كلمة” في التقرير التالي، خطوات تفعيل شريحة الإنترنت، التي استلمها كل طالب، خلال الفترة الماضية.

كيفية تفعيل شرائح وي لطلاب الصف الأول الثانوي

الدخول على الرابط (https://my.te.eg/#/home/lineactivation)

إدخال الرقم القومي لولي أمر الطالب المسجل باسمه الخط.

إدخال اسم جد والدة الطالب.

إدخال رقم الخدمة وسيقوم الطالب بإدخال رقم الخط ذاته .

بعد إدخال هذه البيانات سيتمكن الطالب من تفعيل الشريحة في الحال.

من الجدير بالذكر أن هذا الاختبار، هو الأول من نوعه لطلاب الصف الأول الثانوي، ويجرى بغرض تدريب الطلاب على الامتحان بالطريقة الإلكترونية، وذلك كـ”بروفة” لتهيئة الطلاب على امتحانات النظام الجديد، وكذلك مراقبة مدى نجاح الشبكة والنظام، ومن المقرر أن يكون هذا الاختبار “تجربة دون أي درجات لتجهيز الطالب للامتحان النهائي”.

مواعيد اختبارات طلاب الصف الأول الثانوي

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مواعيد بداية الاختبار التجريبي، لافتا إلى أنه “سيبدأ إجراء الامتحانات يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020”.