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تفعيل شريحة أولى ثانوي أونلاين من خلال موقع (وي) الشركة المصرية للاتصالات دون الاتصال بخدمة العملاء

بواسطة معتز الجمّال
طارق شوقي وزير التعليم طارق شوقي وزير التعليم

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، تواصل وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، تنفيذ خطتها لتغيير نظام التعليم في المراحل المختلفة، وبدأت بتحويل نظام الثانوية العامة إلى “التعليم الإلكتروني” عن طريق “التابلت والإنترنت”.

وفي إطار الخطة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تسهيل عملية الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019-2020، وأتاحت خطوط محمول (إنترنت) من الشركة المصرية للاتصالات (وي) لتمكين الطلاب من الدخول على المنصة الإلكترونية عبر جهاز التابلت الذي حصلوا عليه في مطلع العام الدراسي.

وينشر موقع “كلمة” في التقرير التالي، خطوات تفعيل شريحة الإنترنت، التي استلمها كل طالب، خلال الفترة الماضية.

كيفية تفعيل شرائح وي لطلاب الصف الأول الثانوي

  • الدخول على الرابط (https://my.te.eg/#/home/lineactivation)
  • إدخال الرقم القومي لولي أمر الطالب المسجل باسمه الخط.
  • إدخال اسم جد والدة الطالب.
  • إدخال رقم الخدمة وسيقوم الطالب بإدخال رقم الخط ذاته .
  • بعد إدخال هذه البيانات سيتمكن الطالب من تفعيل الشريحة في الحال.

موقع المصرية للإتصالات (وي) لتفعيل شريحة النت لطلاب الصف الأول الثانوي أونلاين 1

من الجدير بالذكر أن هذا الاختبار، هو الأول من نوعه لطلاب الصف الأول الثانوي، ويجرى بغرض تدريب الطلاب على الامتحان بالطريقة الإلكترونية، وذلك كـ”بروفة” لتهيئة الطلاب على امتحانات النظام الجديد، وكذلك مراقبة مدى نجاح الشبكة والنظام، ومن المقرر أن يكون هذا الاختبار “تجربة دون أي درجات لتجهيز الطالب للامتحان النهائي”.

موقع المصرية للإتصالات (وي) لتفعيل شريحة النت لطلاب الصف الأول الثانوي أونلاين 2

مواعيد اختبارات طلاب الصف الأول الثانوي

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مواعيد بداية الاختبار التجريبي، لافتا إلى أنه “سيبدأ إجراء الامتحانات يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020”.


معتز الجمّال

    صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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