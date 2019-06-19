تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة

تبدأ الحكومة في صرف مرتبات شهر يونيو (6) للعاملين في الدولة، بداية من 23 في الشهر الجاري الموافق يوم الأحد المقبل، وذلك طبقا للكتاب الدوري المنشور من قبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالدولة بما فيها المحول منها على النبوك الخاصة، وذلك في ضوء ما انتهت إليه موافقة اللجنة العليا للميكنة ووفقا للجدول التالي:

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

ويذكر أن وزارة المالية أعلنت من قبل في نهاية شهر مايو الماضي، عن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو لمدة يوم واحد إلى يوم 23 يونيو- بدلا من يوم 24- وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

جدول صرف رواتب العاملين بالدولة

كما أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، في شهر مايو الماضي يختص بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالدولة ، لوجود عدة مناسبات وقرب انتهاء السنة المالية للعام الجاري، مثل الأعياد والإجازات الرسمية، وتضمن الكتاب مواعيد صرف مرتب شهري يونيو، ويوليو، ومتأخرات شهري مايو ويوليو 2019.

تقديم صرف مرتبات يونيو ويوليو

وقالت وزارة المالية في البيان، إن ذلك التقديم حرصا من الدولة على العاملين وتيسيرا عليهم في صرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و«النفقة» عن شهري يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو.