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تقدّمت على إسرائيل وتركيا.. مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في تقديم الأبحاث حول علاج “كورونا”

بواسطة خالد الديب
تقدّمت على إسرائيل وتركيا.. مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في تقديم الأبحاث حول علاج "كورونا" خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

يعمل العالم أجمع على قدم وساق من أجل الوصول إلى لقاح لوباء “كورونا” الذي نجح في غزو جميع دول العالم لعدم وجود علاج رادع، ومصر بين الدول التي تعمل في مجال البحث العلمي للوصول إلى الدواء، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي عن تقديم أكثر من 20 بحثًا علميًا، للوصول إلى العلاج المناسب.

مصر في المرتبة التاسعة عالميًا في مجموع الأبحاث المقدّمة

وأضاف عبدالغفّار، أن مصر تحتل المرتبة التاسعة في مجموع الأبحاث التي تم تقديمها حول “كوفيد 19” وطرق علاجه، حيث تتقدّم على إيران وتركيا وإسرائيل بهدف التوصّل إلى علاج الوباء، وذلك بحسب موقع “finbold”.

وجاءت الولايات المتّحدة الأمريكية في المركز الأول بعدد 209 بحث، تليها فرنسا بـ 174 بحث، قم الصين بـ 74 بحث، وإيطاليا بـ 59 بحث، وإسبانيا بـ 52 بحث، وألمانيا بـ 36 بحث، والمملكة المتّحدة بـ 31 بحث، وكندا بعدد 29 بحث، ومصر بـ 21 بحث.

وبالنسبة للإبحاث التي قدمّدمتها الجامعات والجهات البحثية في مصر فجاءت كالتالي:

العدد عنوان البحث الجهة المقدّمة للبحث
1 دراسة بعنوان “تجربة واقعية في علاج المرضى بفيروس كورونا “ مستشفى طنطا الجامعي
2 دراسة بعنوان “بيكربونات الصوديون المستنشقة كعلاج محتمل لمرضى فيروس كورونا “  
3 دراسة حول كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي  
4 دراسة بعنوان : “التحول غير المخطط له إلى التعلم عن بعد عبر الإنترنت: إدراك طلاب التمريض وإنجازهم” جامعة القاهرة
5 استخدام البلازما كعلاح لفيروس كورونا جامعة عين شمس
6 دراسة عن استخدام لقاح الحصبة في تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية مستشفى جامعة القاهرة
7 استخدام الكلوروبرومازين كعلاج لـ فيروس كورونا ” COVID-19″  جامعة القاهرة
8 دراسة عن تحديد التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر ومقارنته بقاعدة البيانات العالمية العالمية كلية الطب جامعة عين شمس
9 فحص وتقييم مخاطر العاملين في مجال الرعاية الصحية ومكافحة العدوى في مستشفيات الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا كلية الطب جامعة عين شمس
10 استخدام الاجسام المضادة وبلازما المتعافين من فيروس كورونا كعلاج للمصابين كلية الطب جامعة عين شمس
11 فعالية وسلامة دواء فافيبيرافير في علاج فيروس كورونا كلية الطب جامعة عين شمس
12 فعالية وسلامة استخدام دواء Nitazoxanide  و Ivermectin في علاج فيروس كورونا جامعة طنطا
13 فعالية وسلامة استخدام دواء الكلوروكين في علاج فيروس كورونا جامعة طنطا
14 دراسة عن فحص احتمالية وجود فيروس كورونا في مصر قبل أن تعلن عنه منظمة الصحة العالمية. جامعة أسيوط
15 دراسة عن فعالية استخدام العسل الطبيعي في علاج فيروس كورونا الباحث محمود طنطاوي
خالد الديب

كاتب حُر، أعشق السير وسط العامة وأختار موضوعاتي بدقّة.

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