تقدّمت على إسرائيل وتركيا.. مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في تقديم الأبحاث حول علاج “كورونا”

يعمل العالم أجمع على قدم وساق من أجل الوصول إلى لقاح لوباء “كورونا” الذي نجح في غزو جميع دول العالم لعدم وجود علاج رادع، ومصر بين الدول التي تعمل في مجال البحث العلمي للوصول إلى الدواء، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي عن تقديم أكثر من 20 بحثًا علميًا، للوصول إلى العلاج المناسب.

مصر في المرتبة التاسعة عالميًا في مجموع الأبحاث المقدّمة

وأضاف عبدالغفّار، أن مصر تحتل المرتبة التاسعة في مجموع الأبحاث التي تم تقديمها حول “كوفيد 19” وطرق علاجه، حيث تتقدّم على إيران وتركيا وإسرائيل بهدف التوصّل إلى علاج الوباء، وذلك بحسب موقع “finbold”.

وجاءت الولايات المتّحدة الأمريكية في المركز الأول بعدد 209 بحث، تليها فرنسا بـ 174 بحث، قم الصين بـ 74 بحث، وإيطاليا بـ 59 بحث، وإسبانيا بـ 52 بحث، وألمانيا بـ 36 بحث، والمملكة المتّحدة بـ 31 بحث، وكندا بعدد 29 بحث، ومصر بـ 21 بحث.

وبالنسبة للإبحاث التي قدمّدمتها الجامعات والجهات البحثية في مصر فجاءت كالتالي: