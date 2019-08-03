تقرير حالة الطقس الأحد 4 أغسطس 2019 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على مُحافظات جمهورية مصر العربية الأحد 4/8/2019، وتكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة والجيزة وشديد الحرارة ومُشمس على شمال وجنوب الصعيد وتكون الحرارة أقل على السواحل الشمالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس

تشهد البلاد حالة طقس صيفي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة ونقدم لكم في هذا التقرير بيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة لحالة الطقس في مصر ليوم السبت والدرجات الفعلية الملموسة التي يشعر بها المواطن والتي هي مزيج بين درجات الحرارة والرطوبة:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 39 26 المحلة 39 25 الجيزة 39 26 المنصورة 38 25 الشرقية 40 26 دمنهور 37 25 بورسعيد 33 26 الاسكندرية 30 27 الاسماعيلية 38 26 شرم الشيخ 34 31 السويس 39 27 اسوان 41 32 طنطا 39 25 الاقصر 41 31 أسيوط 39 28 الفيوم 40 25

وإليكم خريطة نسبة الرطوبة المتوقعة خلال فترة الظهيرة والتي ترتفع فيها درجات الحرارة العظمى:

وبهذا التقرير نجد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل كبير على بعض المُحافظات ولكن تختلف درجات الحرارة الملموسة بالنسبة للمواطنين بسبب المزيج من الحرارة والرطوبة وإليكم تقرير بالخريطة لدرجات الحرارة الملموسة على المُحافظات:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تُحذر هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة خاصة على مُحافظات الصعيد التي ترتفع بها درجات الحرارة ويكون الطقس مُشمس بشكل كبير.