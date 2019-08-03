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تقرير حالة الطقس الأحد 4 أغسطس 2019 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
تقرير حالة الطقس الأحد 4 أغسطس 2019 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على مُحافظات جمهورية مصر العربية الأحد 4/8/2019، وتكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة والجيزة وشديد الحرارة ومُشمس على شمال وجنوب الصعيد وتكون الحرارة أقل على السواحل الشمالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس

تشهد البلاد حالة طقس صيفي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة ونقدم لكم في هذا التقرير بيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة لحالة الطقس في مصر ليوم السبت والدرجات الفعلية الملموسة التي يشعر بها المواطن والتي هي مزيج بين درجات الحرارة والرطوبة:

درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة

 

 

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3926المحلة3925
الجيزة3926المنصورة3825
الشرقية4026دمنهور3725
بورسعيد3326الاسكندرية3027
الاسماعيلية3826شرم الشيخ3431
السويس3927اسوان4132
طنطا3925الاقصر4131
أسيوط3928الفيوم4025

وإليكم خريطة نسبة الرطوبة المتوقعة خلال فترة الظهيرة والتي ترتفع فيها درجات الحرارة العظمى:

الرطوبة
نسبة الرطوبة المتوقعة

وبهذا التقرير نجد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل كبير على بعض المُحافظات ولكن تختلف درجات الحرارة الملموسة بالنسبة للمواطنين بسبب المزيج من الحرارة والرطوبة وإليكم تقرير بالخريطة لدرجات الحرارة الملموسة على المُحافظات:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تُحذر هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة خاصة على مُحافظات الصعيد التي ترتفع بها درجات الحرارة ويكون الطقس مُشمس بشكل كبير.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

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