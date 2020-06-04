تقرير وزارة الصحة: 38 حالة وفاة و 1152 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية تقريرها اليومى المحدث عن أخر إحصائيات فيروس كورونا عن اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 حيث سجلت خروج 406 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من مستشفيات العزل بعدما تلقوا العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة.

وجاء فى بيان وزارة الصحة اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة الجديدة وبلغ عددها 1152 حالة أثبتت نتائج التحاليل المعملية إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد، وقد تم اكتشاف هذه الحالات من خلال إجراءات التقصى والترصد التى تتبعها وزارة الصحة المصرية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، كما بلغ عدد حالات الوفاة اليوم 38 حالة وفاة.

كما أكد بيان وزارة الصحة بأن عدد إجمالى الذين تعافوا من فيروس كورونا حتى اليوم بلغ 7756 حالة، كما بلغ عدد الحالات التى تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية حتى اليوم 8793 حالة من ضمنهم عدد الحالات التى شفيت تماما وعددها 7756 حالة تعافت تماماً وخرجت من مستشفيات العزل.

وبهذا فإن العدد الإجمالى للمصابين بفيروس كورونا المستجد قد وصل إلى 29767 حالة إصابة بالفيروس، وقد تم شفاء 7756 حالة من المرض تماماً وخرجوا من مستشفيات العزل، وقد بلغ العدد الإجمالى لحالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم 1126 حالة وفاة.

تقرير اليوم 4 يونيو 2020 عن فيروس كورونا