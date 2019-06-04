تكبيرات العيد بعد نشر دار الأفتاء المصرية لصيغتها الصحيحة

شرع الله عز وجل للمسلمين عيدين الأول وهو عيد الفطر المبارك، والذي يأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك، ولهذا سمي بعيد الفطر، أما العيد الثاني الذي شرعه الله للمسلمين فهو عيد الأضحى المبارك، وتعد تكبيرات العيد من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها المسلم أن يتلفظ بها للاحتفال بالعيد، لأن فيها ذكر لله عز وجل وشكراً له على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.

صيغة تكبيرات العيد

نشرت دار الأفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد وذلك كالتالي:-

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الاحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيا، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلي على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً”

من الجدير بالذكر أن عيد الفطر في مصر سيتم الاحتفال به الأربعاء 5 يونيو 2019، بعدما تعذر على اللجان الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف والمنتشرة في كافة ربوع مصر عن الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، بالمخالفة لما أعلنه مركز البحوث الفلكية قد أعلن مراراً وتكرراً عن أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019.