تكبيرات العيد وموعد صلاة عيد الفطر 2019 في مدن ومحافظات الجمهورية

تكبيرات العيد وموعد صلاة عيد الفطر 2019 هو ما بدأ المصريون بالبحث عنه خلال هذه الساعات من أجل معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1140، فبعد أن انتهى شهر رمضان الفضيل بعد استمراره لثلاثين يوماً بدأ الجميع في جمهورية مصر العربية بالبحث عن موعد صلاة العيد.

فبعد أن غربت شمس آخر أيام شهر رمضان المبارك مساء ليلة الثلاثاء الموافق الرابع من يونيو الحالي سادت حالة من الفرحة لدى المسلمين من أجل دخول عيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ من صباح الغد الأربعاء بدء أول أيام عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية، وبعض البلاد العربية الأخرى.

وكانت دار الافتاء المصرية قد أعلنت عن أن يوم الثلاثاء الثالث من يونيو الحالي هو المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء الموافق الخامس من يونيو، وهو أول أيام شهر شوال 1440.

تكبيرات العيد

وتبدأ تكبيرات العيد منذ فجر يوم عيد الفطر المبارك، وتنتهي بنهاية صلاة العيد، وذلك بالنسبة لعيد الفطر المبارك، حيث يبدأ المسلمون في التكبير بقولهم: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”، ويقوم المسلم بالخروج من بيته مكبراً بتكبيرات العيد، ويقوم بتهنئة المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

كما أن هناك من يردودن تكبيرات العيد على النحو التالي: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

موعد صلاة العيد

وتبدأ صلاة عيد الفطر المبارك 2019 في محافظة القاهرة في تمام الساعة الخامسة وثماني عشر دقيقة بتوقيت القاهرة، وعلى جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية مراعاة فروق التوقيت.