تكلفة استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة والأوراق المطلوبة 

يعتبر استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة والأوراق المطلوبة، من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنون من حيث التكلفة والشروط والأوراق المطلوبة، عبر محرك البحث الشهير جوجل، أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة أولئلك الراغبون في استخراج رخصة القيادة لأول مرة، وقد حددت لوائح وزارة الداخلية الناظمة لهذا الأمر، وبهدف الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، عدد من الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة حتى أن نظام المرور نص على أن تجديد الرخصة يمر بنفس الإجراءات والشروط التي يتطلبها إستخراج رخصة قيادة سيارة لأول مرة والتي مدتها 10 سنوات.

استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة

شروط تجديد أو استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة والخطوات

تتمثل الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة (ملاكي) ما يلي:

أن يكون طالب الحصول على الرخصة بالغًا عمر 18 سنة.

تقديم صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

الحصول على نموذج 256 من مقرر وحدة المرور.

صور شخصية 4 في 6.

أما خطوات تقديم طلب استخراج رخصة قيادة سيارة الخاصة فتتم وفق التالي:

الذهاب إلى مصلحة المرور التابع لمحل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية للمتقدم.

إجراء الكشف الطبي عن حالة النظر والباطنة داخل المرور

نجاح المتقدم في اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

تكلفة استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة

أما التكلفة التي يجب سدادها لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي فهي كما يلي: