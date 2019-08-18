تنسيق الدبلومات الفنية.. 50 كلية مخصصة لطلاب الدبلومات بتنسيق الجامعات.. ونسبة القبول 10%

تنسيق الدبلومات الفنية،ينتظر طلبة الدبلومات الفنية بفارغ صبر التنسيق الخاص بهم حيث انه يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية في جميع التخصصات بعد تنسيق الثانوية العامة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية وكيفية تسجيل الرغبات ورابط تسجيل الرغبات .



وقد أعلنت وزارة التعليم العالي ان تنسيق الدبلومات الفنية سوف يبدأ يوم الجمعة القادم الموافق 23 أغسطس وسوف يستمر لمدة أسبوع إي انه سوف ينتهي يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس ويبدأ من الآن التسجيل في بوابة الحكومة المصرية فهي تقبل جميع الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وتقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد الحد الأدنى للقبول

رابط تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية:

وعلى جميع الطلبة الذين يريدون التسجيل رغباتهم في التنسيق الدخول إلي بوابة الحكومة المصرية ،ومن خلال هذا الموقع ايضا سوف يتم تحديد نسبة القبول في المعاهد والكليات المصرية .

طريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية :

أولا للتسجيل يمكنك الدخول على الرابط الخاص بموقع التنسيق .

ثم أختار أول كلمة موجودة وهي اضغط لتسجيل الرغبات والتسجيل مفتوح للشهادات الفنية ماعدا المعاهد الفنية للتمريض والصحية والمعاهد الخاصة بالخدمات الاجتماعية.

وعند الضغط فسوف تحول فورا لصفحه تسجيل الرغبات.

قم باختيار الشهادة الفنية الخاصة بك. ادخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

سوف تظهر لك قائمة تسجيل الرغبات، ويمكنك اختيار ما تريده يناسبك.

ثم قم بالضغط على كلمة حفظ.

وتتمني أسرة موقع كلمة .اورج دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات .

