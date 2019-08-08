 تنظيف الكرشة في دقائق بعدة طرق مجربة بمكونات من المنزل طهيها بألذ طعم

تنظيف الكرشة يعد من أصعب مراحل طبخها وتقديمها للأسرة كلنا يعلم أن طبق الكرشة بالطريقة المصرية من أحب الأطباق التي يعشقها عدد كبير من الناس لأن طعمها رائع ،وتحتوي على عدد من العناصر الغذائية المفيدة من البروتينات والدهون اللازمة لتقوية القلب والعظام .

في أوقات كثيرة ليجأون عشاقها لشراءها من المطاعم المخصصة لبيع أحشاء الذبائح مثل (الممبار _والفشة_والكوارع_والطحال_واللسان) حيث أن تنظيف الكرشة وطبخها في المنزل سهل جداً وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت اورج” عدة طرق لتنظيف وعمل الكرشة لضمان نظافتها الأكيدة حيث تكون محملة بالأوساخ ولها رائحة.

تنظيف الكرشة بطرق متعددة

أولا- نحضر الكرشة ونشطفها جيداً تحت الحنفية ثم نقوم بغلي الماء ووضعها لمدة 5 دقائق ثم نكحتها بالسكين حتى نزيل جميع ماهو عالق بها ثم ننقعها في ماء وخل ونكرر الكحت حتى تتحول من اللون الرمادي إلى الأبيض.

ثانياً -نغسل الكرشة جيداً تحت الماء الجاري ثم نضعها في إناء بلاستيك مع كوب من الملح والخل عصير ألليمون واتركيه منقوع عدة ساعات ثم قومي بقشط الأوساخ بسهولة.

ثالثاً- قطعي الكرشة عدة قطع حتى يكون من السهل التحكم فيها وضعيها في أناء واسكبي عليها زجاجة من السفن أب واتركيها لمدة ساعة ثم اكحتى بالسكين حتى تصبح نظيفة.

رابعاً- طريقة فعالة جداً أحضري إناء به ماء مغلي وضيفي عليه معلقتين من “الشبه” ضعي الكرشة لمدة دقيقتين ثم أخرجيها ونظفيها بيدك وبالسكين ستجديها سهلة التنظيف

بعد استخدام الطرق السابقة في تنظيف الكرشة وأصبحت بيضاء وبدون رائحة غير مستحبة خلال عملية تنظيف الكرشة من الأفضل استخدام “طرف السكين غير الحاد” ،وإليكي طريقة طهيها.

طريقة طهي الكرشة في عيد الأضحى

المقادير

كرشه نظيفة ومغسولة جيدا.

نصف كيلو بصل مقطع مكعبات.

ربع كيلو حمص طبيخ.

ملح وفلفل.

بهارات .

طماطم معصورة.

معلقتين سمن.

ملعقة شطه حسب الرغبة.

الطريقة

نقطع الكرشة قطع صغيرة ثم نضعها فيه ماء مغلي علي النار ثم نسكب ماء السلق أول مرة ونكرر عملية السلق مرة أخري حتى نتخلص من أي روائح نصفي الكرشة المسلوقة بعد أن تنضج ،ونقوم بسلق الحمص أيضاً.

تشوح الكرشة المسلوقة في معلقتين من السمن مع البصل المكعبات حتى يصفر لونه ثم نضيف الطماطم المعصورة وحمص الطبيخ المسلوق، والملح ، والفلفل والبهارات، ولشطه الحمراء ونتركها حتى تنضج أكثر ويتم غرفها مع الممبار وباقي الحواشي وسوف نقدم لكم طرق طهي الممبار والحواشي تبعاً.