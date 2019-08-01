“تهاني عيد الأضحي” بالصور حمل أحدث رسائل عيد الأضحي المبارك 2019-2020 للفيسبوك والواتساب

نتابع معكم زوارنا الكرام أحدث رسائل التهنئة بعيد الأضحي المبارك، حيث أعلنت بعض الدول الإسلامية عن موعد عيد الأضحى المبارك فلكيًا لهذا العام على أن يتوافق مع يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019، وسوف يتم التأكد من ذلك الموعد حسب تقويم مكة المكرمة في موسم الحج حيث يعتمد التوقيت الفعلي للعيد على رؤية قمر شهر ذو الحجة.

ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بعرض بعض صور تهنئة عيد الأضحى 2019 لمشاركتها وإرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعب المختلفة لجميع الأصدقاء والاحتفال معهم بقدوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

يبحث العديد عن صور تهنئة عيد الأضحى 2019الجديدة بالإضافة إلى بطاقات التهنئة والرمزيات لمشاركتها مع الأهل والأقارب والأصدقاء، ويعتبر عيد الأضحى هو ثاني الأعياد الإسلامية بعد عيد الفطر الذي يأتي بعد انتهاء أيام شهر رمضان الفضيل، ويحل علينا عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذو الحجة في التقويم الهجري من كل عام ويختلف هذا اليوم ميلاديًا على حسب تناسب هذا اليوم مع أيام التقويم الميلادي.

موعد وقفة عرفات 2019/1440

بناءً على المرصد الفلكي بموعد غرة شهر ذي الحجة، تبين أن التاسع من ذي الحجة سيكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 هو يوم الوقوف بعرفات للحجاج في بيت الله الحرام التي تعد مناسبة دينية عظيمة تكثر فيها الدعوات والأعمال الصالحة حتى يرضى الله عن جميع المسلمين في هذا اليوم، لهذا نجد المسلمين في بلادهم يصومون يوم وقفة عرفات أسوةً برسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

أجمل صور تهاني لعيد الأضحى المبارك 2019



