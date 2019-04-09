تصعيد نيابي كويتي جديد .. تهديد بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية بالكويت

نشر النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الله الكندري، على حسابه الشخصي على موقع التواصل ” تويتر”تغريدة، معلنًا فيها وزميله عبد الوهاب البابطين باقتراح يتضمن تهديد بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية بالكويت ، في مقرها الجديد في منطقة السلام، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيد جديد.

تغريدة النائب الكندري

وقال النائب الكويتي الكندري في تغريدته على موقع تويتر والتي تضمنت تهديد بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية بالكويت ، جاء فيها: ”تقدمت وزميلي عبدالوهاب البابطين باقتراح برغبة لقطع التيار الكهربائي عن القنصلية المصرية بمنطقة السلام عملًا بقانون البلدية رقم 25 من القرار الوزاري 206/2009 الذي يخول لمدير عام البلدية تفعيل الضبط الإداري ضد القنصلية، ومعاقبتها وإمهالها مدة أسبوعين للإخلاء“.

تقدمت والزميل عبدالوهاب البابطين باقتراح برغبة لقطع التيار الكهربائي عن القنصلية المصرية بمنطقة السلام عملاً بقانون البلدية رقم 25 من القرار الوزاري 206/2009 الذي يخول لمدير عام البلدية تفعيل الضبط الإداري ضد القنصلية ومعاقبتها وإمهالها مده اقصاها اسبوعين للإخلاء. pic.twitter.com/p6e5DenE3K — عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) April 9, 2019

لماذا هذا التصعيد ؟

يأتي الإقتراح الذي تقدم به النائبان الكويتيان على خلفية إعلان القنصلية المصرية في الكويت أنها ستباشر عملها واستقبال المواطنين في مقرها الجديد بداية من أول أبريل الجاري في منطقة السلام، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الكويت، نتج عنه تقديم كتاب رسمي من قبل مجلس الأمة إلى وزير الخارجية يتضمن الاعتراض على نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام، بناءًا على الشكاوى العديدة من قبل سكان منطقة الروضة مقر القنصلية السابق لما يسببه المراجعين من إزدحام مروري شديد وفوضى.

وتكرر الاشتكاء من قبل سكان منطقة السلام التي نُقل إليها مقر القنصلية لنفس المزاعم وهي بقاء المشكلة على ما هي، ومن الأفضل نقل القنصلية إلى المنطقة المخصصة للسفارات.

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