توحيد تذكرة الأوتوبيس الذكي بـ 5 جنيهات لجميع الخطوط خلال أيام مباريات منتخب مصر

بناء على تعليمات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى إطار سعيه لتوفير وسائل المواصلات الأكثر راحة وأمان للمشجعين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تبدأ مبارياتها اليوم بلقاء مصر وزيمبابوي فى العاشرة مساءً فى افتتاح البطولة فقد أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل الأوتوبيس الذكي الدفع بعدد 100 أوتوبيس وميني باص من شبكة الأوتوبيسات الخاصة بها لخمة مشجعي البطولة.

كما أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل الأوتوبيس الذكي عن توحيد قيمة تذكرة الأوتوبيس الذكي خلال أيام مباريات المنتخب المصري لتصل إلى 5 جنيهات بدلاً من 15 جنيه وذلك لنقل المشجعين من أي مكان داخل محافظة القاهرة والجيزة إلى أماكن المباريات فى استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، وتأتى هذه المبادرة من الشركة المسئولة عن تشغيل الأوتوبيس الذكي تحت شعار “شجع مصر” وذلك خلال أيام مباريات منتخب مصر.

كما قامت الشركة المسئولة عن تشغيل الأوتوبيس الذكي بربط محطات الأوتوبيس الذكي بمحطات مترو الأنفاق فى محيط استاد القاهرة لنقل المشجعين إلى أماكن الدخول المخصصة للمشجعين، كما أن الشركة ستقوم بنقل ما يقرب من 50 ألف مشجع بعد انتهاء مباراة اليوم بين منتخب مصر وزيمبابوي إلى أماكن متفرقة داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

كما أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل الأوتوبيس الذكي عن طرح تطبيق إلكتروني جديد على أجهزة المحمول يسمح للمشجعين معرفة مواعيد انطلاق وخطوط السير الخاصة بالأوتوبيس الذكي وأماكن وصولها ووقت وصولها، كما أكدت الشركة بان السعر الموحد لتذكرة الأوتوبيس الذكي 5 جنيهات أيام مباريات منتخب مصر فقط وباقي الأيام سعر التذكرة 15 جنيهاً.