توقعات “الأرصاد الجوية” أمطار على بعض المناطق..حالة الطقس خلال اليومين القادمين

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن في فصل الخريف طبيعي أنه يحدث تغيرات وتقلبات جوية مفاجأة وتظهر الأمطار ما بين الخفيفة والشديدة على بعض المناطق قد تصل لحد السيول على المناطق الصحراوية، وأشار أن هذه الأيام يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة يكون حاراً نهاراً شمال الصعيد شديد الحرارة نهاراً جنوب الصعيد بارد ليلاً على كافة الأنحاء، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وشبورة صباحاً لذلك يجب الحذر للسائقين على الطرق السريعة في وقت الصباح الباكر من إنعدام الرؤية الأمامية.







توقعات الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد في هذا الفصل أمطار شديدة متفرقة على بعض المناطق تصل لحد السيول على المناطق الصحراوية، لذلك تم التنبيه على جميع المحافظات الاستعداد للطوارئ وتطهير مجاري الأمطار لضمان التصدي لأي حدث دون حدوث أي ضرر على المواطنين والحفاظ على السلامة العامة.







حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقع الخبراء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (الخميس والجمعة) يكونا كالتالي:-

الخميس : -يسود طقس مائل للحرارة شمالا حاراً على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على كافة الأنحاء، وعن درجات الحرارة تكون 22-33 على القاهرة والوجه البحري وسقوط أمطار على السواحل الشمالية.

الجمعة :- مائل للحرارة على جميع الأنحاء شمالا حتى الجنوب باردا في آخر الليل، ودرجات الحرارة تتراوح بين (22-33) على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، أما شمال وجنوب الصعيد (22-36).







وعن نسبة الرطوبة تكون على القاهرة 85% وعلى السواحل 90% وشمال الصعيد 70%.