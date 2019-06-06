توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر وبيان بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كما نشرت بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وباقي المحافظات بالجمهورية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود مصر اليوم الخميس طقس لطيف على الواحل الشمالية يميل للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة، ويكون الطقس شديد الحرارة على باقي أنحاء البلاد نهاراً ويكون لطيف ليلاً.

كما ذكرت الهيئة فى بيان لها عن النشرة الجوية عن اليوم الخميس بأن السحب المنخفضة والمتوسطة سوف تظهر على اغلب أنحاء البلاد، ويصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد، وعلى مناطق من جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبار البحر الأحمر، أما عن السحب فإنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون محملة بالرمال والأتربة على مناطق فى جنوب سيناء وجنوب البلاد وتنشط الرياح على مناطق البحر الأحمر خليج السويس بما يؤدي لحدوث اضطرابات فى الملاحة البحرية فى هذه المناطق.

أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فإن حالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فى البحر المتوسط يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فإنه يكون معتدل إلى مضطرب، ويكون ارتفاع الموج فى البحر الأحمر يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونشرت الهيئة فى النشرة الجوية اليوم بيان درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي: “القاهرة 36-23، شبين الكوم 36-24، طنطا 34-23، دمنهور 31-23، الإسكندرية 30-23، مطروح 26-22، السلوم 26-20، سيوة 35-23، بورسعيد 28-24، دمياط 28-24، الزقازيق 35-22، الإسماعيلية 36-23، السويس 36-23.

العريش 30-23، رفح 29-24، رأس سدر 36-25، نويبع 40-27، طابا 38-26، كاترين 32-17، الطور 34-21، شرح الشيخ 40-30، الغردقة 41-29، مرسي علم 38-25، الفيوم 37-25، بني سويف 37-25، المنيا 39-24، أسيوط 40-25، سوهاج 41-26، قنا 43-27، الأقصر 45-30، أسوان 46-31، أبوسمبل 45-31، الوادي الجديد 45-28، شلاتين 39-28، أبو رماد 38-29، حلايب 37-30، رأس حدربة 36-30.